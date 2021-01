Niederlande: Augenzeuge erlebte Ausschreitungen hautnah – „Die Polizei hatte null Kontrolle“

Die Niederlande blickt zurück auf Tage der Gewalt.

Ein Augenzeuge berichtet gegenüber DER WESTEN, wie er die Krawalle in Eindhoven erlebt hat.

Niederlande: Augenzeuge berichtet über Ausschreitungen in Eindhoven

Alexander (40), tätig in der Energiebranche, lebt im Zentrum von Eindhoven und war am vergangenen Sonntag plötzlich mittendrin in den Ausschreitungen, die die Niederlande erschüttern.

Nachdem Aufrufe von rechten Gruppierungen in den sozialen Netzwerken kursierten, Waffen mitzubringen, hatte der Bürgermeister eine Demonstration verboten.

Trotzdem versammelten sich viele Menschen in der Innenstadt, um gegen die nächtliche Ausgangssperre zu demonstrieren. Neben Unternehmern und Gastronomen gingen auch Hooligans, Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker der QAnon-Bewegung auf die Straße.

Augenzeuge: „Es war ein verrückter Cocktail“

„Zunächst war es friedlich“, erzählt Alexander. Als die Polizei die Versammlung auflösen wollte, sei der Großteil von ihnen dem nachgekommen. Doch eine kleiner Teil sei für die anschließende Eskalation verantwortlich gewesen. Alexander spricht jetzt von Randalierern, nicht mehr von Demonstranten. „Es war ein verrückter Cocktail“, sagt er. Backsteine und Feuerwerkskörper flogen Richtung Polizei, die antwortete mit Wasserwerfern und Tränengas.

Jugendliche Randalierer übernehmen Kontrolle

„Die Randalierer waren sehr organisiert, bildeten drei brennende Barrikaden, vor denen auch die Pferde der Polizei zurückschreckten“, erzählt Alexander. Ein Polizei-Pferd wurde so nervös, dass es ausbrach und ein eine ältere Dame umstieß. „Die Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt null Kontrolle“, sagt Alexander.

Jugendliche und Hooligans lieferten sich am Sonntag eine Straßenschlacht mit der Polizei in Eindhoven. Foto: privat

Der 40-Jährige konnte mitansehen, wie die Unruhestifter ein Polizeiauto komplett zerlegten. Zu diesem Zeitpunkt waren es nicht mehr die Corona-Demonstranten und Hooligans, sondern vor allem maskierte Jugendliche und junge Männer, die die Kontrolle über die Geschehnisse übernommen hatten.

Aggressive Leader gehen vorweg

„Es gab eine kleine Gruppe von aggressiven Leadern, denen große Scharen mit Freude gefolgt sind“, erzählt er. Es folgten Plünderungen in der ganzen Stadt, wie auch in mehreren anderen niederländischen Städten.

Seine Ehefrau Elena verurteilt vor allem die Plünderungen: „Die Zerstörungen von fremdem Eigentum ist indiskutabel für jede Gesellschaft. Die meisten Menschen in unserem Umfeld sind schockiert, sie können nicht glauben, was in Eindhoven und anderen Städten passiert ist.“

In vielen Städten kam es zu Plünderungen. Foto: Marco de Swart / ANP / AFP

„Die Gesellschaft hat das Vertrauen in die Regierung verloren“

Alexander sieht die Ausschreitungen als Folge einer verfehlten Integrationspolitik und des Scheiterns der niederländischen Regierung im Umgang mit der Corona-Pandemie. „Die niederländische Gesellschaft hat das Vertrauen in die Regierung verloren“, sagt er und nennt etwa den niederländischen Justizminister, der die Proteste als „asozial“ bezeichnete, aber selbst wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln eine Geldstrafe zahlen musste.

Die Niederlande waren das letzte EU-Land, dass mit der Impfung gegen Corona begannen, erwähnt er. Hinzu kommt, dass Ministerpräsident Mark Rutte und sein Kabinett wegen einer Kindergeld-Affäre zurücktreten mussten und nur noch übergangsweise bis März im Amt sind. Aus der Regierungskrise ist längst eine nationale Krise geworden.

Corona-Krawalle in den Niederlanden erschüttern das Land. Foto: dpa

Fußball-Hooligans patroullieren durch die Städte

Auch am Dienstag machten Meldungen die Runde, dass sich erneut Unruhestifter am Bahnhof von Eindhoven treffen könnten. „Mein Büro wurde daraufhin verbarrikadiert“, erzählt Alexander. Letztlich wurden die Randalierer von einem großen Polizeiaufgebot gestoppt. Am Dienstagabend waren landesweit nur noch vereinzelte Meldungen über Auseinandersetzungen zu hören. In verschiedenen Städten patroullierten Bürgerwehren aus Fußball-Hooligans durch die Straßen.

Eine Gruppe Ultras in der Stadt #Maastricht, läuft aktuell durch die Straßen. Nach Berichten trifft man sich um die Ausschreitungen zu unterbinden, was die Polizei nicht schafft.#AvondklokProtest #Avondklok #Niederlande #Netherlands #Rellen pic.twitter.com/X2JF1bRgU1 — BlxckMosquito (@BlxckMosquito) January 26, 2021

Auch in Alexanders Heimatstadt Maastricht zogen Fußball-Ultras der „Angel-Side“ singend durch die Straße, um Läden vor Randalierern zu schützen. Sie machten den Randalierern eine deutliche Ansage: Wenn ihr randaliert, könnt ihr froh sein, wenn die Polizei euch zu erst kriegt. „Viele Menschen in Maastricht sind stolz darüber“, berichtet Alexander. Doch die angekündigte Selbstjustiz der Fußball-Fans ist natürlich alles andere als unproblematisch. Schließlich ist für solche Aufgaben die Polizei zuständig, nicht Bürgerwehren.

Doch die Lage bleibt weiter angespannt. Alexander rechnet damit, dass am Wochenende - für das erneute Proteste angekündigt worden sind - die Gewalt wieder aufflammen könnte.