NRW-Ministerpräsident bei Mega-Event in Berlin gesichtet: Plötzlich keimt Hoffnung auf

Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons: Das NFL-Spiel sorgte in Berlin für reichlich Wirbel und Jubel. Nicht nur vor Ort – auch vor den Fernsehern ließen sich viele dieses Spektakel nicht entgehen.

Ebenfalls vor Ort war Hendrik Wüst, dessen hochkarätiger Berlin-Besuch in NRW Hoffnungen weckt.

Hendrik Wüst in Berlin – Sport-Fans hegen Hoffnung

Berlin war am Sonntag (9. November) im Sport-Laune, denn auf den Straßen der Hauptstadt liefen Tausende im Trikot herum. Grund dafür war ein NFL-Spiel. Und die Football-Begeisterung war schon Stunden vor dem Kick-off zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons im Olympiastadion deutlich spürbar. Besonders auffällig dabei war, dass viele Fans nicht einmal die Jerseys der beiden Teams trugen. Stattdessen waren auch Trikots von den Kansas City Chiefs, Green Bay Packers, New York Giants, San Francisco 49ers und anderen NFL-Franchises zu sehen – ein Mix aus der ganzen Liga.

Dabei war Football in Deutschland noch vor wenigen Jahren ein Nischenphänomen. Wer den Sport sehen wollte, musste lange warten: Zwischen 2006 und 2011 zeigte die ARD meist nur den Super Bowl, hin und wieder auch ein Halbfinale. Doch seit 2015 hat sich einiges geändert: ProSieben Maxx übertrug plötzlich die komplette Saison im Free-TV – und sorgte dafür, dass Football auch hierzulande zum Publikumsmagneten wurde.

NFL-Spiel bald in NRW? Fans drücken die Daumen

Und nicht nur die Fans vor Ort und vor dem Fernseher feiert das Sport-Event, sondern auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Wie er unter einem Instagram-Beitrag erzählt, war er selbst in seiner Jugend als Handballer auf dem Platz gestanden. Weiter erwähnt er, dass auch die Postion des Quarterbacks etwa für ihn gewesen wäre. Und sein Besucht lässt bei vielen NFL-Fans direkt Hoffnung aufkeimen: Kommt nun ein NFL-Spiel nach NRW? Eben das betont sich auch ein User: „Es war ein Mega-Spiel. Vielleicht gibt’s ja die Möglichkeit, mal eins nach NRW zu holen.“

Ob in NRW bald ein NFL-Spiel ausgetragen wird, bleibt abzuwarten. Die Sportfans drücken wohl auf jeden Fall die Daumen.