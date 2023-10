Ruhrgebiet: Schüsse auf Auto ++ 18-Jährige verletzt

Im Ruhrgebiet kam es am Dienstag (3. Oktober) zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dabei sollen in den frühen Morgenstunden Schüsse gefallen sein. Dabei wurde eine junge Frau in einem Auto verletzt.

+++ Dortmund: Auto kracht mit Vollgas gegen Baum ++ 3 Verletzte ++ Polizei steht vor Rätsel +++

Ruhrgebiet: Hier ist der Schuss gefallen

Die Tat soll sich nach aktuellen Informationen gegen 4 Uhr morgens am westlichen Außenrand der Stadt Hamm zugetragen haben. Durch die Schussabgabe einer bisher unbekannten Person wurde eine junge Frau getroffen und verletzt. Wie die Dortmunder Staatsanwältin Gülkiz Yazir gegenüber DER WESTEN mitteilte, handelt es sich bei der verletzten Person um eine 18-jährige Frau.

Die Frau wird aktuell im Krankenhaus behandelt, aber laut Staatsanwältin Yazir bestehe keine Lebensgefahr. Derzeit ermittelt eine Mordkommission der Polizei Dortmund nach den genauen Hintergründen.

Mehr News:

Die Behörden jetzt einen oder mehrere Tatverdächtige im Visier, so heißt es. Die Ermittler versuchen unter anderem herauszufinden, ob die unbekannten Täter möglicherweise aus einem anderen Fahrzeug heraus geschossen hätten.

Dabei vermuten Ermittler, dass sich die Täter und das Opfer kannten, wie die Dortmunder Staatsanwältin am Dienstag bekannt gab.