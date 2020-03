Neuss: Flammeninferno in Lagerhalle – Feuerwehrmann verletzt

Neuss: Eine Lagerhalle stand vollständig in Flammen.

In der Nacht zu Dienstag ist eine Produktionshalle in Neuss abgebrannt.

Kurz nach Mitternacht alarmierten Passanten die Feuerwehr, weil eine Produktionshalle am Sperberweg in Neuss in Flammen stand. Die Feuerwehr eilte mit einem Großaufgebot zum Brand und versuchte, Schlimmeres zu verhindern. Von mehreren Seiten löschten sie das Feuer.

Die Produktionshalle auf einer Fläche von circa zehn mal vierzig Meter wurde dennoch vollständig zerstört. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt und von einem Rettungsteam vor Ort behandelt.

Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz

Fast 65 Rettungskräfte sowie mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz. Während der Löscharbeiten waren die Straßen Sperberweg und Am Blankenwasser gesperrt.

#AKTUELL: Am Sperberweg in Neuss #Grimlinghausen steht aktuell eine Produktionshalle auf einer Fläche von ca. 10x40m im Vollbrand. Die Feuerwehr Neuss ist mit mehreren Löschzügen vor Ort.



Die Straßen „Sperberweg“ & „Am Blankenwasser“ sind aktuell gesperrt. pic.twitter.com/Cpk4wyAcpZ — Feuerwehr Neuss (@FeuerwehrNeuss) March 17, 2020

Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist bisher noch unklar. (dpa mit nk)