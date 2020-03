Coronavirus in NRW: Armin Laschet kassiert für DIESES Bild Häme ++ Bestatter teilt tieftraurige Beobachtug ++ Expertin rät: Senioren keine Haustiere schenken ++

Die aktuellen Zahlen aus NRW: 14.442 bestätige Fälle, 138 Tote

Alles was du zur Entwicklung von Covid-19 in NRW wissen musst, erfährst du hier

In NRW sind mehr als 14.442 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 138 Menschen sind bereits an den Folgen von Covid-19 verstorben (Stand Dienstag, 7 Uhr).

Ein Ende der Corona-Krise NRW ist nicht in Sicht. Die Landesregierung hat eine Kontaktsperre bis zum 19. April verhängt, die die Ausbreitung eindämmen soll.

Corona in NRW: Die neusten Infos im Newsblog

Wie verbreitet ist Corona in NRW und in meiner Stadt? Was sind die neusten Verhaltensregeln? Was tun besonders betroffene Menschen, Wirtschaftszweige und Städte?

Mit unserem Newsblog zu Corona in NRW bist du immer auf dem neusten Stand.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier gibt es alle neusten Informationen rund um Corona in NRW.

Dienstag, 31. März

09.35 Uhr: Bestatter berichtet – Beerdigungen in Corona-Krise „unglaublich schwierig“

Die strengen Corona-Regeln auch für Beerdigungen stellen nach Einschätzung des Bestatters Christoph Kuckelkorn eine schwere Prüfung für die Angehörigen dar. „Hier in Köln finden Trauerfeiern eigentlich gar nicht mehr statt, weil wir die Trauerhallen nicht mehr nutzen dürfen“, sagte Kuckelkorn, der durch seine Funktion als Präsident des Festkomitees Kölner Karneval überregional bekannt ist.

Die Familie dürfe den Sarg oder die Urne zum Grab begleiten. Ein Pfarrer, ein Trauerredner oder ein Familienmitglied könne dort dann ein paar Worte sprechen, aber es gebe nicht mehr die eigentliche Trauerfeier. Auch dürften in Köln nur der jeweilige Partner und die Kinder und Enkel teilnehmen. Jemand, der ein reiches Sozialleben gehabt habe, wirke dadurch auf seinem letzten Gang womöglich wie ein Mensch ohne Freundeskreis. „Trauer braucht Raum und Platz und auch eine gewisse Öffentlichkeit“, sagte Kuckelkorn.

„Es ist für die Familien unglaublich schwierig, in diesem Moment der Trauer so alleine zu sein und dann auch noch auf Distanz bleiben zu müssen - gerade in einem Augenblick, wo man körperliche Nähe vielleicht dringend benötigt. Die Familienmitglieder stehen sehr weit auseinander und haben quasi nur Blickkontakt. Das ist schon eine sehr verrückte Situation - so nötig die Regeln auch sind, um das Virus zu bekämpfen.“

Um wenigstens einen kleinen Ersatz zu schaffen, werde der Abschied am Grab mitunter gefilmt und gestreamt, so dass Freunde und Verwandte die Zeremonie zuhause verfolgen könnten. Außerdem empfehle er allen Angehörigen, die Trauerfeier später nachzuholen. Allerdings werde das dann eine Feier mit einem anderen Charakter sein, da man sich Monate nach dem Tod des geliebten Menschen schon in einer anderen Trauerphase befinde.

Wenn der Verstorbene ein Corona-Patient gewesen sein sollte, komme als zusätzliche Einschränkung hinzu, dass kein Abschied am offenen Sarg möglich sei, sagte Kuckelkorn. Für die Bestatter ändere sich nicht viel, da Vorsichtsmaßnahmen zur Routine gehörten: Auch multiresistente Krankenhauskeime im Leichnam stellten etwa eine potenzielle Gefahr für den Bestatter dar.

08.50 Uhr: Armin Laschet kassiert Sprüche

Auch wenn der Name Mundschutz es anders vermuten lässt, muss man ihn für seine Wirkung auch über die Nase ziehen: Dass Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) genau dies bei einem Termin am Montag in Aachen nicht machte, sorgte prompt für Spott im Internet. In Twitter-Beiträgen wunderten sich Benutzer unter anderem darüber, dass die anwesenden Ärzte in der Uniklinik Aachen ihn offenbar nicht auf das falsche Tragen aufmerksam machten.

Armin Laschet bei einem Besuch in einem Aachener Krankenhaus. Foto: Henning Kaiser/dpa

Das WDR-Magazin „Westpol“ twitterte eine Filmszene mit Benedict Cumberbatch als Arzt mit Mundschutz unter dem Hinweis „Servicetweet“ in Richtung Laschet. „Bild.de“ bemerkte, dass der Ministerpräsident auf den offiziellen Fotos der Staatskanzlei den Mundschutz plötzlich korrekt trug. Laschet reagierte am Abend und demonstrierte dann in einem Kurzvideo auf Twitter, wie der Mundschutz richtig über Mund und Nase angelegt wird. Bei dem Termin in Aachen ging es um das Thema „Virtuelles Krankenhaus“.

08.08 Uhr: Land stellt 500 000 Euro für Obdachlosenhilfe in Corona-Krise bereit

Zur Versorgung Obdachloser in der Corona-Krise stellt das Land NRW 500 000 Euro bereit. Die freien Träger der Wohnungslosenhilfe könnten damit Menschen, die auf der Straße leben, mit dem Lebensnotwendigsten wie Lebensmitteln, Essensgutscheinen, Hygieneartikeln oder Kleidung versorgen, teilte das Sozialministerium mit.

Wohnungslose sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen, weil ihnen ein Rückzugsraum fehlt. Tafeln, Essensausgaben und Beratungsstellen haben teilweise geschlossen oder arbeiten nur eingeschränkt. Dazu kommt, dass Obdachlose oft immungeschwächt sind und deshalb besonders anfällig für eine Infizierung.

Es sei grundsätzlich Aufgabe der Kommunen, wohnungslose Menschen zu versorgen und unterzubringen, hieß es aus dem Sozialministerium. „Wir wissen aber, dass in der Corona-Krise viele Hilfsangebote oftmals nur eingeschränkt geleistet werden können. Deshalb springen wir jetzt ein“, sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU). Die Hilfen sollen in einem unbürokratischen Verfahren zügig bewilligt und über die freien Träger der Wohnungslosenhilfe an die Einrichtungen vor Ort ausgeschüttet werden.

06.46 Uhr: Keine Haustiere an Senioren verschenken

Tiere sollte man nicht verschenken - auch nicht an Senioren, die aktuell unter sozialer Isolation in der Corona-Krise leiden. Tierbesitzer müssten die Entscheidung, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen, bewusst treffen, sagt Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund.

Zudem sei es in dieser Zeit ungewiss, ob ein älterer Mensch aufgrund der Ausgangsbeschränkungen dem Haustier überhaupt gerecht werden kann, gibt Pommerening zu bedenken. Besser sei es, nach Aufhebung der Auflagen zusammen zu entscheiden, ob ein Tier den Haushalt bereichern soll oder nicht und sich dann gemeinsam in einem Tierheim umzusehen.

Besonders ältere Tiere eigneten sich für Senioren, sagt Pommerening. Denn oft hätten ältere Tiere und ältere Menschen ähnliche Bedürfnisse - das nach viel Ruhe zum Beispiel. Außerdem sollte man ein Tier wählen, das nicht viel Arbeit bereitet, um den Halter nicht zu überfordern.

Montag, 30. März

22.41 Uhr: Erster Corona-Toter im Kreis Recklinghausen

In Dorsten im Kreis Recklinghausen ist der erste Mensch an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben - ein 70-jähriger Mann mit Vorerkrankung. Im Kreis Recklinghausen sind bislang 357 Infektionen bekannt.

21.54 Uhr: Unbekannte klauen Klopapier aus Keller

In Essen-Bergerhausen haben Unbekannte eine Kellerpazelle eines Mehrfamilienhauses ausgeräumt. Die Täter brachen das Schloss auf und entwendten mehrere Rollen Klopapier und Konservendosen.

Der 70-jährige Besitzer bevorratete nur wenige Lebens- und Gebrauchsmittel. Die Sachen sind aufgrund der aktuellen Lage sehr wertvoll. „Bitte halten Sie in ihrem Haus die Augen und Ohren offen. Es handelt sich hier um keine Kleinigkeit, sondern um eine Straftat des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Kriminalpolizei ist eingeschaltet und ermittelt“, teilte die Polizei mit.

21.15 Uhr: 700 Polizei-Einsätze wegen Corona

Insgesamt 700 Mal musste die Polizei wegen des Kontaktverbots ausrücken. Dies sei sehr wenig, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montagabend im Interview mit dem Hörfunkprogramm WDR 2. „Es ist eindrucksvoll, wie diszipliniert die Menschen sind. 95 Prozent akzeptieren das Kontaktverbot. Das ist doch toll“, sagte Reul.

Die Ordnungshüter mussten vor allem wegen des Kontaktverbots ausrücken. Dabei bestehe aber immer die Gefahr, dass die Polizisten sich selber infizieren. Dies sei in diesen Tagen keine leichte Aufgabe für die Polizisten, sagte Reul.

20.28 Uhr: Weiterer Todesfall in Essen

In Essen hat es einen weiteren Todesfall gegeben. Ein 84-jähriger Bewohner aus dem Caritas-Stift Lambertus ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Mann wurde am Freitag mit akuter Atemnot ins Universitätsklinikum Essen eingeliefert. Innerhalb kürzester Zeit habe sich sein Zustand enorm verschlechtert, schließlich sei er heute vormittag verstorben.

Stand heute sind 292 Essenerinnen und Essener positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt beprobt wurden in Essen 3.068 Personen. Bei 2.367 Beprobten fiel ein Testergebnis negativ aus. 110 Personen sind nach einer Corona-Erkrankung wieder genesen, sieben Personen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infizierung verstorben.

20.01 Uhr: Weniger häusliche Gewalt trotz Corona-Krise in NRW

Entgegen den Erwartungen von Experten deuten erste Zahlen auf einen deutlichen Rückgang der häuslichen Gewalt in der Corona-Krise hin. „Wir müssen davon ausgehen, dass die häusliche Gewalt zunehmen wird“, hatte etwa Claudia Fritsche von der Koordinierungsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW gesagt.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einen Rückgang um 30 Prozent. 2019 sind im März noch 3003 Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt registriert wurden, in diesem Jahr lediglich 2112 Einsätze. Das hat das NRW-Innenministerium am Montagabend auf dpa-Anfrage mitgeteilt.

Es seien allerdings nur vorläufige Zahlen. Oft werde ein Verfahren wegen häuslicher Gewalt zunächst als Körperverletzung geführt und erst später auch als häusliche Gewalt ausgewiesen.

19.27 Uhr: Zwei weitere Tote in Bochum

Zwei Menschen aus Bochum sind an den Folgen des Coronavirus gestorben. Insgesamt kommt die Ruhrgebietsstadt damit auf sieben Corona-Tote. 220 Menschen sind aktuell mit Covid-19 infiziert, 22 davon befinden sich in stationärer Behandlung, darunter zehn, die intensivmedizinisch betreut werden. 42 Menschen sind inzwischen genesen.

Die Stadtverwaltung weist daraufhin, dass die städtischen Dienstleistungen weiterhin zur Verfügung stehen, auch wenn der Zutritt zum Rathhaus nur in dringenden Fällen möglich ist. Alles andere geht online.

19.01 Uhr: Heftige Kritik der Grünen

Das geplante Epidemie-Gesetz der Landesregierung stößt bei den „Grünen“ auf großes Unverständnis. Teile des Gesetzentwurfs seien „verfassungsrechtlich in hohem Maße bedenklich“, sagte Fraktionschefin Monika Düker.

Große Kritik äußerte Düker daran, dass medizinisches und pflegerisches Personal zur Mitarbeit in Krisenzeiten verpflichtet werden könnte. Damit greife die Landesregierung „tief in Grundrechte wie die Berufsfreiheit ein“.

18.25 Uhr: Düsseldorf geht gegen Hamsterkäufe vor

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat eine neue Allgemeinverfügung zum Schutze der Bevölkerung vor dem Coronavirus erlassen. Neu aufgenommen wurden Bestimmungen zur Eindämmung von Hamsterkäufen.

Demnach dürfen „Waren nur noch in einem haushaltsüblichen Umfang an eine Person abgegeben werden." Einzelhandel werden verpflichtet die Einkäufe der Kunden auf ein übliches Maß zu beschränken, um Hamsterkäufen vorzubeugen.

In der Erklärung der Landeshauptstadt Düsseldorf heißt es: „Irrationale Erwägungen von Kundinnen und Kunden haben in Bezug auf bestimmte Produkte und Produktgruppen zu so genannten Hamsterkäufen geführt". Dies beeinträchtige einen geordneten und hygienisch einwandfreien Betrieb der Läden, auch im Hinblick darauf, dass Schutzabstände unter den Einkaufenden nicht eingehalten würden. "Den daraus resultierenden Gesundheitsgefährdungen haben die Leiterinnen und Leiter dieser Betriebe durch eine Beschränkung auf haushaltsübliche Abgabemengen entgegenzuwirken."

17.38 Uhr: Masked Singer abgesetzt

17.06 Uhr: 20-Jähriger spuckt Polizisten an – „Ich hab Corona“

In Mönchengladbach scheint es ein Jugendlicher noch immer nicht verstanden zu haben. Ein 20-Jährige aus dem Risikogebiet Kreis Heinsberg war zum wiederholten Male auffällig geworden. Als die Polizeibeamten ihn und seine zwei Freunde ihn zu Recht weisen wollten, schrie er sie an und spuckte dabei.

Als er unter Hinweis auf eine mögliche Ansteckungsgefahr aufgefordert wurde, nicht in Richtung der Polizeibeamten zu spucken, machte er weiter, „rotzte“ in Richtung der Beamten und schrie spuckend: „Corona! Ich hab Corona!“

Nach dem er dem Platzverweis nicht folge leisten wollte, nahmen die Polizisten den 20-Jährigen in Gewahrsam. Ihn erwartet aber jetzt nicht nur die Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung, sondern auch eine Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

16.17 Uhr: Zahl der Infektionen steigt weiter an

Neue Zahlen: 14.442 Menschen sind in NRW mit dem Coronavirus infiziert, 130 Menschen sind bereits daran gestorben. Damit steigt die Zahl der Infizierten in NRW weiter rasant an. Zum Vergleich: Heute morgen (Stand 7 Uhr) waren noch 13.600 Menschen infiziert und 110 Menschen verstorben.

15.54 Uhr: Neue Zahlen aus Duisburg

Aktuell haben sich in Duisburg 231 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Eine Person ist verstorben. 54 Personen sind wieder genesen. 32 Personen befinden sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Zudem sind aktuell 840 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. (Stand: 15.45 Uhr, Montag)

15.21 Uhr: 180 000 Anträge auf Soforthilfe

Seit Freitag sind in NRW über 180.000 Anträge auf Soforthilfe von Selbstständigen und Kleinunternehmen eingegangen. Bereits mehr als zweidrittel davon sollen bereits bewilligt worden sein. Dies teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Die Auszahlung der Soforthilfen soll Ende der Woche erfolgen. Im Wirtschaftsministerium habe man dafür am Wochenende Extraschichten eingelegt.

„Das ist ein toller Erfolg und eine starke Teamleistung der öffentlichen Verwaltung. Als einziges Bundesland hat Nordrhein-Westfalen bislang ein von Anfang bis Ende vollständig digitales und bürgerfreundliches Verfahren, das sich als außerordentlich leistungsfähig erweist“, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.

Betriebe mit bis zu fünf Angestellten können 9000 Euro beantragen, Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten 15 000 Euro. Mittelgroße Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern haben Anspruch auf 25 000 Euro. Die Unternehmen müssen dabei nachweisen, dass sie auf behördliche Anordnung bis auf Weiteres geschlossen bleiben müssen, ihr Umsatz extrem rückläufig ist oder ihre vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die Kosten zu decken.

14.26 Uhr: Nächster Urlaubs-Hotspot dicht

Nun ist auch an Teilen der niederländischen Küste Schluss mit dem Tourismus. Denn die Küstenprovinz Zeeland hat Übernachtungen von Touristen verboten. Alle Besucher mussten am Montag bis 12 Uhr ihre Unterkünfte verlassen haben, wie die Behörden mitteilten. Sie hatten im Zusammenhang mit der Corona-Krise am Wochenende eine Notverordnung erlassen, die vorerst bis zum 10. Mai gilt. Die Küstenprovinz im Südwesten des Landes ist besonders bei Urlaubern aus Nordrhein-Westfalen beliebt. Von den rund zehn Millionen touristischen Übernachtungen im Jahr werden mehr als vier Millionen von Deutschen gebucht.

14.14 Uhr: Gericht lehnt Eilantrag ab: Eiscafé bleibt wegen Corona geschlossen

Ein Eiscafé-Betreiber aus dem Kreis Lippe darf sein Geschäft nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Minden derzeit nicht öffnen. Der Geschäftsmann hatte sich per Eilantrag gegen die Entscheidung der Behörden zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen gegen die Schließung gewandt, wie das Gericht am Montag in Minden mitteilte.

Nach Meinung der Richter bietet der Antragsteller mit Kaffee und Eis keine lebenswichtigen Güter zur Versorgung der Bevölkerung an. Die Genussmittel seien verzichtbar. Auch ein Außerhaus-Verkauf komme nicht infrage. Durch die Bildung einer Warteschlange vor dem Café würde eine Weiterverbreitung des Virus begünstigt. Die Maßnahmen seien verhältnismäßig, da beim Besuch der Eisdiele nicht lebensnotwendige Sozialkontakte verursacht würden und damit die Gefahren für das Gesundheitssystem stiegen (Az.: 7 L 246/20, Beschluss vom 27. März).

Nach Angaben eines Gerichtssprechers muss das Verwaltungsgericht derzeit nur vereinzelt vergleichbare Streitfragen klären.

13.29 Uhr: Mutmaßlicher Ladendieb bedroht Rentner mit Corona-Ansteckung

Trotz der Drohung mit Corona-Ansteckung hat ein Rentner in Soest einen mutmaßlichen Ladendieb gestellt und festgehalten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 76-Jährige einen betrunkenen 28-Jährigen in einem Drogeriemarkt dabei beobachtet, wie er einen Teil seines Einkaufs unter die Jacke steckte. Darauf angesprochen habe er die gesamte Ware abgelegt und versucht, zu fliehen.

Der 76-Jährige hielt ihn jedoch bis zum Eintreffen der Polizei fest - auch als der Verdächtige angeben habe, mit dem Coronavirus infiziert zu sein und damit gedroht habe, ihn anzuspucken. Der junge Mann kam in Gewahrsam. Bei einem Atemalkoholtest wurden fast 1,8 Promille gemessen.

Der Vorfall passierte bereits am Freitag.

12.19 Uhr: Dortmunder Bar-Betreiber verzichtet auf Spenden

Nicht jeder Gastronom ist in Zeiten der Corona-Krise auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Ein Bar-Betreiber lehnte die Angebote seiner treuen Kunden ab und hatte stattdessen ein anderes Anliegen. Was genau hinter seiner noblen Geste steckt, erfährst du hier.

10.10 Uhr: Tausende Tiere drohen zu verhungern

Sie gelten als die „Ratten der Lüfte“ und erfreuen sich keiner großen Beliebtheit: Tauben. Da die Städte wie leergefegt sind, fehlt den Tieren aktuellen die Nahrungsgrundlage, wie der Deutsche Tierschutzbund betont. „Da Tauben sehr standorttreu sind, werden sie die Innenstädte nicht verlassen und verhungern, wenn ihnen nicht bald Nahrung zur Verfügung gestellt wird. Da gerade Brutsaison ist, werden auch viele Jungtiere in den Nestern sterben, wenn ihre Eltern sie nicht mehr füttern können“, betont Leonie Weltgen, Fachreferentin für Artenschutz beim Deutschen Tierschutzbund, gegenüber dem „Express“.

„Uns ist klar, dass die große Zahl an Stadttauben vielerorts ein Problem ist. Dass die Tiere nun qualvoll verenden, dürfen die Städte aber nicht zulassen. Die Vorfahren der Stadttauben wurden einst vom Menschen gezüchtet – wir tragen also eine besondere Verantwortung für diese Tiere.“

Der Vorschlag um das Sterben zu vermeiden: Futter, wie Mais, Körner oder Sämereien sollen durch das Ordnungsamt, Tierschützer oder freiwillige Helfer verteilt werden.

09.37 Uhr: Pflegeheime in NRW unter Beobachtung

Besonders gefährlich ist das Coronavirus für ältere Menschen. Nun bestätigen sich zahlreiche Meldungen, dass die Pandemie sich stetig in Pflegeheimen wie Altersheimen ausbreitet. In Essen hat das Virus bereits drei Einrichtungen befallen. Wie die Stadt am Wochenende mitteilte, sind 15 Senioren in der Kaiser-Otto-Residenz in Steele infiziert.

Pflegepersonal sei bisher nicht betroffen. Atemschutzmasken und Schutzbrillen sollen sie schützen. Die Senioren dürfen seit längerer Zeit schon nicht mehr besucht werden, zusätzlich haben sie jetzt auch Ausgangssperre.

08.23 Uhr: Stadt im Sauerland macht ernst

Wer die Quarantäne verweigert, soll zwangsweise in einer Turnhalle untergebracht werden. Die Stadt Menden im Sauerland greift jetzt durch. Dabei gehe es in erster Linie um Abschreckung, wie Corona-Krisenstabsmanager Sebastian Arlt mitteilt: „Wir haben keinen akuten Fall, wollen aber auf jeden Fall vorbereitet sein.“

In der Turnhalle sind 17 Feldbetten aufgestellt. Die Zwangsunterbringung soll nur im äußersten Extremfall angewandt werden, um gesunde Menschen zu schützen.

07.11 Uhr: NRW plant Epidemie-Gesetz

Als Reaktion auf die aktuelle Corona-Pandemie und als Vorbereitung für weitere Krankheitswellen hat die Landesregierung einen außergewöhnlichen Gesetzentwurf vorgelegt. In dem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird unter anderem das Verpflichten von Ärzten thematisiert. Außerdem sollen die Behörden berechtigt werden, medizinisches Material sicherzustellen. An Haupt- und Realschulen könnten die Abschlussprüfungen dieses Jahr laut dem Gesetzentwurf ausfallen.

Das Kabinett hatte den Entwurf des Gesetzes am Samstag beschlossen, ein 47-seitiges Schreiben samt Begründung ging an die Fraktionen. Nach dpa-Informationen will Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch den Landtag zu den geplanten Maßnahmen unterrichten. Das Gesetz könnte im beschleunigten Verfahren verabschiedet werden. Die wichtigsten Punkte des Gesetzentwurfs im Überblick:

GRUNDLAGE: Das Gesetz soll bei einer „Epidemischen Lage von landesweiter Tragweite“ greifen. Riefe der Bundestag eine nationale Epidemie aus, würde das logischerweise auch für NRW gelten. Der Landtag kann laut Gesetzentwurf aber auch eine epidemische Lage feststellen - eben nur für das eigene Bundesland. Der Landtag würde die Lage auch wieder aufheben.

KRANKENHÄUSER: Im Falle einer Epidemie wäre das Gesundheitsministerium befugt, Krankenhäuser zur Schaffung von Behandlungskapazitäten zu zwingen. Die „Beteiligten des Gesundheitswesens“ könnten unter anderem zu bestimmten Untersuchungen verpflichtet werden.

MEDIZINISCHES MATERIAL: Das Gesetz würde die Behörden berechtigen, „medizinisches, pflegerisches und sanitäres Material einschließlich der dazu gehörigen Rohstoffe sowie Geräte“ bei Firmen sicherzustellen - und dann zu einem normalen Preis abzukaufen. Zudem könnte man Firmen verbieten, die Sachen an andere weiter zu geben.

PERSONAL: Die Behörden könnten Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte verpflichten, mit gegen die Epidemie zu kämpfen. Voraussetzung - so der Gesetzentwurf: Die Landesregierung stellt formell einen „erheblichen Mangel“ an Personal fest. Die Chefs der jeweiligen Personen könnten das nur verhindern, indem sie nachweisen, dass zum Beispiel ein Arzt in der aktuellen Lage in seinem Job unverzichtbar wäre.

KOMMUNEN: Den Kreisen und Gemeinden soll das neue Gesetz Beschlüsse im vereinfachten Verfahren ermöglichen. So könnte ein Stadtrat zum Beispiel schriftlich abstimmen, statt zusammen zu treten.

SCHULEN UND UNIS: Das Schulministerium soll berechtigt werden, dieses Jahr das Abschlussverfahren an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen auszusetzen. Sitzenbleiben könnte für dieses Schuljahr abgeschafft werden. Auch die Prüfungsregeln an Unis würden einmalig gelockert. In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es, dass dies greifen könnte, wenn der Schulbetrieb nicht ab dem 20. April wieder in vollem Umfang aufgenommen werden könnte. Das gleiche gelte für Hochschulen.

VERWALTUNG: Da im Fall einer Epidemie viele Menschen im Homeoffice arbeiten und schwer an Originaldokumente kommen beziehungsweise sie nicht persönlich beim Amt vorlegen können, sollen elektronisch versandte Sachen reichen. Behörden- und Postgänge könnten so vermieden und die Ausbreitung der Krankheit verringert werden.

Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf nach eigenen Angaben im Rekordtempo aufgestellt und ihn am Wochenende neben den Fraktionen auch den zuständigen Verbänden zugesandt. Die Regierung baut darauf, dass der Landtag das Gesetz in einem beschleunigten Verfahren verabschiedet - möglicherweise bereits am Mittwoch.

06.35 Uhr: Viel wird über das Coronavirus und seine Auswirkungen gesprochen. Dabei gerät eine andere Volkskrankheit beinahe komplett in Vergessenheit: Die Grippe. Wie stark NRW bisher von der Influenza erfasst worden ist, erfährst du HIER.

Sonntag, 29 März

22.30 Uhr: Mann in Wuppertal verstorben

In Wuppertal ist ein 80-Jähriger an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der Mann war Bewohner eines Pflegeheims und verstarb auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Er hatte bereits zahlreiche Vorerkrankungen. Die Mitarbeiter des Heims wurden in Quarantäne geschickt. Der Bereich, in dem der Mann gelebt hat, wurde isoliert.

21.30 Uhr: Patienten aus Frankreich kommen aus Metz

Nach Angaben der NRW-Staatskanzlei stammen die beiden Patienten aus Frankreich aus Metz. Sie werden jetzt im Uni-Klinik Essen weiter behandelt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach auch mit Blick auf die Versorgung von Patienten aus dem Ausland in anderen Bundesländern von einem wichtigen „Zeichen der Solidarität“. „Europa muss zusammenhalten“, so die CDU-Vorsitzende.

20.30 Uhr: Diese Nummern musst du jetzt kennen

Seit beginn der Kontaktsperre haben viele Menschen kaum noch soziale Interaktionen außerhalb ihres eigenen Haushalts. Das Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) in NRW hat deswegen eine Übersicht mit den wichtigsten Telefonnummern veröffentlicht, die du bei Konflikten oder Gewalterfahrungen anrufen kannst - alle Nummern sind dabei kostenfrei.

Auch in Zeiten des #Coronavirus sollte niemand mit seinen Problemen allein bleiben. Bei Fragen oder Sorgen, wenn ihr Konflikte oder Gewalt erlebt, holt Euch bitte Hilfe❗️ Hier eine Auswahl wichtiger Nummern insbesondere für Kinder, Mütter und Väter, die alle kostenfrei sind. pic.twitter.com/pd5TIn82TZ — Chancen NRW (@ChancenNRW) March 29, 2020

19.40 Uhr: Einsatz für Polizei und Ordnungsamt am Baldeneysee

Seit gut einer Woche gilt die Kontaktsperre in NRW. Das Wetter lädt aktuell viele zum Spazierengehen ein. Das Problem: Dabei knubbeln sich die Menschen mitunter mehr, als sie sollten. Am Samstag kontrollierten Polizei und Ordnungsamt nun aufwendig am Baldeneysee. Dort waren besonders viele Menschen zusammengekommen. Es ist jedoch nicht der einzige Ort, an dem Platzverweise ausgesprochen wurden, wie die „WAZ“ auf ihrer Seite berichtet.

19 Uhr: Pflegeheim greift zu drastischer Maßnahme

In einem Pflegeheim in Essen sind mehrere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt 15 Personen sind erkrankt, Pflegepersonal sei jedoch nicht betroffen. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wird nun auch die Kaiser-Otto-Residenz isoliert. Das umfasst einige heftige Maßnahmen.

Zusätzlich zum ohnehin bestehenden Besuchsverbot, besteht ein Ausgehverbot für die Bewohnerinnen und Bewohner. Das Personal arbeitet unter erhöhten Schutzmaßnahmen, wie dem Tragen von Atemschutz oder Schutzbrille.

18.30 Uhr: Erzieherin infiziert – fast 100 Kinder in Isolation

In Köln müssen fast 100 Kinder einer Kita in Isolation. Eine Erzieherin soll dort positiv auf das Coronavirus getestet worden berichtet der „Express“. Bis zum 26. März sollten die Kinder die Wohnungen nicht verlassen. Kurios: Das Schreiben ist auf den 25. März datiert, also lediglich einen Tag vorher.

Da die Kita jedoch bereits seit dem 13. März geschlossen ist und die Erzieherin seitdem keinen Kontakt mehr zu den Kindern hatte, wurde die Zwei-Wochen-Frist eingehalten. Dennoch hat das Schreiben mit seiner Gültigkeit von gerade einmal einem Tag für Verwunderung gesorgt.

18.15 Uhr: Tausende wollen bei Spargelernte in NRW helfen

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu hemmen, hatte die Bundesregierung Erntehelfern die Einreise untersagt. Üblicherweise kommen jedes Jahr etliche Saisonarbeiter, etwa aus Rumänien oder Polen, für die Wochen der Spargelernte nach Deutschland. Auf Online-Plattformen haben sich bereits Tausende Freiwillige, die etwa durch ausfallende Jobs Zeit haben, als Erntehelfer registriert.

Aber: Ein reibungsloser Einstieg in die Ernte sei trotzdem nicht zu erwarten sein. „Spargelstechen kann man nicht so schnell lernen“, so Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.

17.30 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf über 13.000

Bis Sonntagnachmittag sind deutschlandweit rund 57.000 Menschen an Corona erkrankt. NRW ist dabei mit 13.630 Fällen das Bundesland mit den meisten Erkrankten. In den vergangenen Tagen war dies meist für Bayern der Fall. Dort sind es zum Nachmittag laut Deutscher Presseagentur 13.263 Fälle.

17 Uhr: Real verlangt unfassbaren Preis für Klopapier

Einfach dreist! Klopapier ist in vielen Läden ur noch selten zu bekommen. Kaum rollen die Mitarbeiter eine Palette in das Geschäft, ist nach wenigen Minuten bereits alles vergriffen. Ein Real in NRW sorgt nun mit einer dreisten Klopapier-Aktion für Ärger bei vielen Kunden.

16.30 Uhr: Coronavirus-Patienten aus Frankreich am Flughafen Essen-Mülheim angekommen

Am Sonntagnachmittag ist ein Militärhubschrauber mit zwei am Coronavirus erkrankten Menschen aus Frankreich in Essen gelandet. Spezialfahrzeuge der Feuerwehr brachten die Patienten zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum in Essen. Dort sollen insgesamt sechs Personen aus dem Ausland behandelt werden.

In anderen europäischen Ländern sind die Krankenhäuser teil schlicht überlastet. Deswegen greift Deutschland ihnen bei der Versorgung einiger Patienten unter die Arme.

In Essen sind am Sonntag zwei Coronavirus Patienten aus Frankreich gelandet. Foto: Foto: Rene Anhuth / ANC-NEWS

16 Uhr: Irritierender Hinweis von Nina-Warn-App in Duisburg

Am Sonntag wurde über die Warn-App NINA in Duisburg auf einmal Corona-Entwarnung gegeben. Macht das Virus auf einmal einen großen Bogen um die Stadt? Nein!

Dann bei dem Hinweis handelt es sich um eine Meldung, die fälschlicherweise verschickt wurde. So hatte sich die Stadt Duisburg entschieden, die lokale Warnung der weiten Teilen gleichlautenden Gefahreninformation über Deutschland zu entfernen. Daraufhin gab Die App eine systembedingte Entwarnung aus. Doch die Stadt betont: „Eine tatsächliche Entwarnung kann aufgrund der unveränderten Lage derzeit noch nicht gegeben werden. Die ausgegebenen Verhaltensregeln sowie Maßnahmen gilt es unbedingt auch weiterhin zu befolgen“

15.30 Uhr: Expertin aus Essen mit dringender Warnung

Steigt für Frauen und Kinder durch die Coronavirus-Krise die häuslichen Gewalt? Martina Schmitz vom NRW-Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen hat sich zu dieser Frage ausführlich im Interview bei DER WESTEN geäußert. Das Gespräch kannst du >>>hier lesen.

14.45 Uhr: Maßnahmen-Lockerung? Laschet macht Hoffnung – als einziger

Parteiübergreifend dämpften Politiker die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität. Merkel bat in ihrem Podcast um Geduld - niemand könne guten Gewissens sagen, wie lange diese „schwere Zeit“ anhalte. Braun sagte dem „Tagesspiegel“: „Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen.“ SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Die Spitze der Infektionswelle steht uns noch bevor.“ Allerdings schrieb Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einem Beitrag für die „Welt am Sonntag“: „Jetzt ist die Zeit, Maßstäbe für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln, damit auch diese Entscheidung anhand transparenter Kriterien erfolgt.“

14 Uhr: RKI mit neuen Zahlen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag mit 52.547 angegeben - ein Plus von 3965 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 57.695 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 389 Todesfälle, die JHU 433 Tote.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 9794 / +13 / 101 (Daten nicht aktualisiert)

Bayern: 12.881 / +1731 / 107

Berlin: 2360 / +199 / 9

Brandenburg: 721 / +76 / 1

Bremen: 275 / +15 / 2

Hamburg: 1846 / +81 / 4

Hessen: 2605 / +1 / 9 (Daten nicht aktualisiert)

Mecklenburg-Vorpommern: 348 / +40 / 1

Niedersachsen: 3450 / +300 / 21

Nordrhein-Westfalen: 11.400 / +793 / 98

Rheinland-Pfalz: 2396 / +184 / 12

Saarland: 560 / +10 / 2 (Daten nicht aktualisiert)

Sachsen: 1617 / +185 / 9

Sachsen-Anhalt: 592 / +134 / 2 (mit Nachtrag vom Samstag)

Schleswig-Holstein: 1005 / +90 / 6

Thüringen: 697 / +113 / 5

Gesamt: 52.547 / +3965 / 389

13.30 Uhr: Zahlreiche Kontaktsperren-Verstöße in Autos

Auf den Straßen und in Supermärkten achten die meisten Menschen in NRW bereits auf das Kontaktverbot und den einzuhaltenden Abstand von anderthalb Metern. Bei vielen hat sich offenbar aber noch nicht herumgesprochen: Das gilt auch für Autos. Immer wieder meldet die Polizei, dass Beamte Fahrzeuge mit drei oder mehr Insassen anhalten und zurechtweise mussten. In einem Auto, das dürfte klar sein, ist ein solcher Abstand nicht einhaltbar. Und das wird teuer: Die Polizei NRW ist angehalten, in diesen Fällen Anzeigen zu schreiben und Bußgelder von mehreren hundert Euro pro Person zu verhängen

12 Uhr: Sorge bei Festival-Veranstaltern

Keine Veranstaltungen und Konzerte: Das Coronavirus macht den Festivals in Nordrhein-Westfalen zu schaffen. „Wir sind tatsächlich gerade auf Null heruntergefahren“, sagte Sandro Heinemann vom „Panama Open Air Festival“, das vom 3. bis zum 5. Juli in der Rheinaue in Bonn stattfinden soll. Allerdings werde das Elektro-Festival möglicherweise auf September verschoben: Der Vorverkauf sei seit gut einer Woche „komplett weggebrochen“, so Heinemann.

10 Uhr: Unternehmen aus Hamm „druckt“ Gesichtsschutz-Masken

Ist das ein Durchbruch beim akuten Problem des Atemmasken-Mangels? Die Softwarefirma „SolidLine“ aus Hamm hatte nun die geniale Idee, Gesichtsschutz-Masken mit einem 3D-Drucker zu produzieren. Und nicht nur die – auch viele andere fehlende medizinische Gerätschaften wie Ventile für Beatmungsgeräte oder Testsätze für Abstriche können in Windeseile (2,5 Minuten pro Teil) gedruckt werden.

Hamm

9 Uhr: Schlechtes Wetter hilft Kontroll-Behörden

Am zweiten Wochenende mit massiven Einschränkungen wegen des Coronavirus in NRW sollte den Kontroll-Behörden das WetteR zur Hilfe kommen: Am erwartet nass-kalten Sonntag werden wohl deutlich weniger Leute nach draußen gehen als am schönen Samstag. Polizei und Städte hatten sich bei ihren Kontrollen auf die Hot-Spots konzentriert, aber nach ersten Angaben nur vereinzelt Verstöße gegen das Kontaktverbot festgestellt.

7.45 Uhr: Hure aus Bielefeld mit Hilferuf

Menschen, deren Berufe Menschenkontakt fordern, stehen derzeit oft vor existenziellen Problemen. Das betrifft natürlich auch Prostituierte – seit zwei Wochen ist ihnen die Arbeit wegen der Coronavirus-Pandemie verboten. „Mir bricht gerade mein ganzes Einkommen weg“, sagt „MadameKali“ aus Bielefeld. „Ich komme noch ein paar Wochen über die Runden, aber danach weiß ich nicht, wie es weitergeht.“

Rund 90 Prozent ihrer Kolleginnen seien wie sie selbstständig. „Die meisten Huren wollen flexibel sein und sich ihre Arbeit selbst einteilen“, so „MadameKali“. Als Kleinunternehmerin sei es schwierig, Geld zurückzulegen. „Wir verstehen das aktuelle Verbot der Prostitution und finden es auch richtig. Aber einige Frauen leben nur von der Hand in den Mund, die konnten keine Rücklagen bilden“, sagt Johanna Weber vom Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen.

Heike Köttner, Leiterin der Beratungsstelle „Madonna“ in Bochum, bestätigt: „Es sind zur Zeit wahnsinnig viele Frauen, die zu uns kommen.“ Inzwischen setzte das Familienministerium das Übernachtungsverbot in Bordellen für die Zeit der Corona-Krise aus.

