Mann mit Clownsmaske überfällt Netto in NRW – doch Mitarbeiter reagiert eiskalt

Am Samstagabend (18. Oktober) kam es zu einem ungewöhnlichen Überfallversuch bei einem Netto in NRW. Gegen 21 Uhr betrat ein Mann mit einer Clownsmaske den Supermarkt an der Lüpertzender Straße in Mönchengladbach. Nachdem ein Kunde an der Kasse bezahlte, trat der Unbekannte energisch vor und behauptete, es handle sich um einen Überfall.

Mit einer Pistole in der Hand, die wahrscheinlicher eine Spielzeugwaffe war, forderte er den Kassierer auf: „Die Kasse bleibt geöffnet!“ Doch mit der Reaktion des Netto-Mitarbeiters rechnete der Kriminelle wohl nicht.

Netto in NRW: Clown sorgt für Aufsehen

Zeugenaussagen zufolge war der Tatverdächtige circa 1,80 Meter groß, schlank und machte insgesamt einen ungepflegten Eindruck. Zusätzlich zur Clownsmaske trug er eine dunkle, längere Jacke mit einer auffälligen weißen Kapuze. Diese merkwürdige Verkleidung sorgt für zahlreiche Rätselfragen rund um den Netto in NRW.

++ Bußgeld-Fall in NRW – jetzt geht es Autofahrern an den Kragen ++

Immer mehr Zeugen schildern, wie der Täter hektisch aus dem Laden verschwand. Denn der Netto-Mitarbeiter dachte gar nicht daran, der Forderung des maskierten Clowns nachzukommen und ihm die Tagesgeldeinnahmen auszuhändigen. Stattdessen haute er die Kasse zu. Offenbar überrascht und überfordert von dem Widerstand des Kassiers flüchtete der Täter aus der Filiale.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Zeugen gesucht für den Vorfall beim Netto in NRW

Die Polizei bittet um Unterstützung. Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, sollte sich schnellstmöglich unter der Rufnummer 02161 290 melden. Gerade auffällige Details, wie das Kostüm oder die mögliche Identität des Mannes, könnten entscheidend für die Ermittlungen sein.