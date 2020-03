In einer Netto-Filiale in Hagen kam es zu einer Prügelei zwischen zwei Kunden. (Symbolfoto)

Netto: Kunden prügeln sich an Kasse − nur, weil der eine...

Hagen. Es ist einfach unfassbar! Was für eine skurrile Szenen in einer Netto-Filiale in Hagen!

An der Netto-Kasse an der Schwerter Straße kam es am Mittwoch tatsächlich zu einer Prügelei. Dabei schlugen und traten ein 68-jähriger und ein 35-jähriger Mann aufeinander ein.

Doch was war der Grund?

Netto: Zwei Kunden streiten sich beim Anstehen

Wie die Polizei mitteilte, kam es während des Anstehens an der Discounter-Kasse zum Streit zwischen den beiden Kunden. Der Ältere war dem Jüngeren in Zeiten der Coronavirus-Krise vermutlich unabsichtlich zu nahegekommen.

Auf ein Wortgefecht folgte schließlich die Prügelei.

Beide Männer leicht verletzt

Beide Männer verletzten sich bei der Auseinandersetzung leicht, brauchten aber keinen Rettungswagen. Sie konnten selbstständig zum Arzt gehen.

Die Folge der ganzen handfesten Auseinandersetzung: Die Polizei Hagen nahm Anzeige werden Körperverletzung auf. (nr)