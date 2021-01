Netto in NRW: Feuer-Fiasko beim Discounter! Nur zehn Minuten vorher passiert auch noch DAS

Netto in NRW: Am Morgen nach dem Brand wird das Ausmaß des Feuers deutlich sichtbar.

Herne-Wanne. Heftiges Feuer in einer Netto-Filiale in NRW!

Eine Netto-Filiale an der Berliner Straße in Herne-Wanne (NRW) hat in der Nacht zum Samstag lichterloh in Flammen gestanden. Das Geschäft brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Netto in NRW: Filiale brennt in der Nacht bis auf die Grundmauern nieder

Gegen drei Uhr ging der entsprechende Notruf bei der Feuerwehr Herne ein. Im Bereich der Anlieferung des Netto-Markts war das Feuer anscheinend ausgebrochen. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, waren die Flammen bereits auf den Supermarkt übergegangen.

Trotz massiver Löscharbeiten krachte das Dach der Netto-Filiale ein. Das Geschäft brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Heftige Bilder der Feuerwehr zeigen das Ausmaß: Meterhoch schießen die Flammen in den Nachthimmel.

Löscharbeiten dauern an

Am Samstagmorgen war das Feuer zwar unter Kontrolle, die Löscharbeiten liefen allerdings noch. „Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich die Nachlöscharbeiten noch weit bis in den Samstag erstrecken werden“, schreiben die Einsatzkräfte bei Facebook.

Netto in NRW: Das Feuer hat die Filiale komplett verwüstet. Foto: ANC-News

Zum Glück wurde bei dem Brand in Herne niemand verletzt. Der Sachschaden geht wahrscheinlich in die Millionenhöhe. Es kam außerdem zu starkem Funkenflug, weswegen die Bahnstrecke direkt hinter dem Supermarkt in der Nacht zweitweise gesperrt werden musste.

Unterstützt wurden die Feuerwehrleute durch schweres Gerät des Technischen Hilfswerks (THW). Auch eine Drehleiter der Feuerwehr Bochum kam zum Einsatz.

Weiterer Brand in Herne-Wanne in direkter Nähe

Der Brand in der Netto-Filiale war leider nicht das einzige Feuer in Herne-Wanne in dieser Nacht.

Nur rund zehn Minuten, bevor das Feuer bei Netto gemeldet wurde, waren die Feuerwehrleute zu einem Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Berliner Straße in unmittelbarer Nähe zum Supermarkt gerufen worden. In der dortigen Tiefgarage stand ein Fahrzeug in Flammen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, ist derzeit unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (vh)