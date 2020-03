In einer Netto-Filiale in Hagen kam es zu einer Prügelei. (Symbolfoto)

Netto: Kunden prügeln sich an Kasse − nur weil der eine...

Hagen. Skurrile Szenen in einer Netto-Filiale in Hagen!

An der Kasse des Discounters an der Schwerter Straße kam es am Mittwoch zu einer Prügelei. Dabei schlugen und traten ein 68-jähriger und ein 35-jähriger Mann aufeinander ein.

Netto: Streit beim Anstehen

Wie die Polizei mitteilte, kam es während des Anstehens an der Kasse zum Streit zwischen den beiden Männern. Der Ältere war dem Jüngeren vermutlich unabsichtlich zu nahegekommen.

Auf ein Wortgefecht folgte schließlich die Prügelei.

Beide Männer leicht verletzt

Beide Männer verletzten sich bei der Auseinandersetzung leicht, brauchten aber keinen Rettungswagen. Sie konnten selbstständig zum Arzt gehen.

Die Polizei Hagen nahm Anzeige werden Körperverletzung auf. (nr)