Netto in NRW: Auf einem Parkplatz des Disocunters kam es zu Szenen, bei denen einem Kunden der Kragen platzte. (Symbolbild)

Netto in NRW: Kunde beobachtet üble Szenen am Parkplatz – dann reißt ihm die Hutschnur „Egoistische, faule Schweine"

Kaarst. Einem Kunden von Netto ist der Kragen geplatzt!

Was der Mann erlebt hat, dürfte wirklich jeden aufregen. Auf dem Parkplatz einer Netto-Filiale in Kaarst kam es zum Crash. Hendrik wollte im Discounter eigentlich nur einkaufen, doch diesen Tag wird er wohl nie wieder vergessen. Auf Facebook berichtet er von einer Situation auf dem Parkplatz an der Martinusstraße.

Netto-Kunde platzt der Kragen

Denn da ließ ein Kunde, einen Einkaufswagen einfach auf dem Platz stehen und brachte ihn nicht ordnungsgerecht zu den anderen zurück. Der Netto-Wagen machte sich daraufhin selbstständig und krachte in das Auto von Hendrik.

Der Netto-Einkaufswagen rollte einfach gegen das Auto. (Symbolbild) Foto: imago images / Christian Ohde

Hendrik fragt berechtigterweise: „Wer kommt für die Kfz-Lackschäden auf, die aufgrund von unkontrollierten rammenden Einkaufswagen, an verschiedenen Autos entstanden sind?“

Dann schießt er hinterher: Natürlich keiner. Hier ein kleiner Anstoß: Abschüssige Parkplätze – eine Freude für jedermann. Gibt ja nicht mal Kameras auf dem Gelände.“

Das ist der Discounter Netto:

Gründung 1928, Sitz in Maxhütte-Haidhof (Bayern)

drittgrößter Discounter in Deutschland nach Aldi und Lidl

knapp 4.300 Filialen

75.000 Mitarbeiter

Umsatz 13,3 Milliarden Euro

Er ist so richtig sauer und greift die Netto-Kunden persönlich an: „Leider gibt es egoistische, faule Schweine, die zu blöd sind, die Wagen wieder wegzubringen.“

Ein Gutachter soll bereits vor Ort gewesen sein, um den Schaden zu bewerten. Laut Hendrik wurden mehrere Autos beschädigt.

Wir haben bei Netto nachgefragt, ob es solche Vorfälle mit unkontrollierten Einkaufswagen öfter vorkommen.

Das sagt Netto

„Der in dem Facebook-Post beschriebene Vorfall der Beschädigung des Fahrzeugs ist uns bekannt und wurde bereits entsprechend bearbeitet. Weitere Vorfälle dieser Art sind uns nicht bekannt“, teilt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Netto, mit.

Sollte dir so etwas auch auf dem Parkplatz passieren, kannst du dich an die Filial-Mitarbeiter vor Ort wenden.

Wer aber am Ende dann für den Schaden auf dem Netto-Parkplatz aufkommt, ist nicht klar. (ldi)

