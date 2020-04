Netto in NRW: Üble Corona-Attacke! Mann rastet an Discounter-Kasse aus – dann macht er es noch schlimmer

NRW. In Zeiten des Coronavirus ist alles andere als lustig, wenn jemand in der Öffentlichkeit spaßeshalber sagt: „Ich habe Corona“. Vergangene Woche Donnerstag ist es jedoch zu genau einer solchen Situation gekommmen. Es eskalierte in einer Netto-Filiale in Brilon (NRW).

Netto: Mann wartet an Discounter-Kasse, dann eskaliert es

Die Angst der Menschen ist groß, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Was ein junger Mann (24) bei Netto an der Keffelker Straße in Brilon erleben musste, ist entsetzlich.

Ein 38-jähriger Kunde stand an einer vorübergehend nicht besetzten Kasse, dann verlor er seine Nerven. Der junge Mann versuchte ihn daraufhin zu beruhigen, wie die Polizei aus dem Hochsauerlandkreis meldet.

Dann verlor der 38-Jährige völlig die Kontrolle über sich, es eskalierte in dem Discounter: Der Mann näherte sich dem 24-Jährigen und hustete ihn mit den Worten „Ich habe Corona“ an. Dann drohte er dem jungen Mann auch noch mit Schläge.

Anschließend bezahlte der 38-Jährige und flüchtete aus der Filiale in Richtung der Straße Voßloh. Der 24-Jährige rief die Polizei, die den aufgebrachten Kunden mithilfe eines Zeugen schließlich ausfindig machte.

Der 38-Jährige zeigte sich vor den Polizisten uneinsichtig. Zu einer möglichen Corona-Infektion machte er keine Angaben. Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen den Mann ein. (nk)