Netto in NRW: Mann wird beim Klauen erwischt – und hat diese dämliche Ausrede

NRW. Ein Mann hat am Donnerstagabend bei einem Netto in Gerlingen (NRW) geklaut und eine ziemlich dämliche Ausrede erzählt.

Die Tat konnte ohne großen Aufwand bewiesen werden.

Netto in NRW: Mann wird beim Klauen erwischt

Als er gegen 19 Uhr bei dem Netto-Discounter in der Koblenzer Straße in Gerlingen (NRW) seinen Einkaufswagen an der Kasse vorbeischob und bezahlen wollte, fiel der Kassiererin ein Rucksack unter dem Einkaufswagen auf.

Sie bat den Mann, den Rucksack zu öffnen. Er zögerte zunächst, öffnete ihn dann aber. Die Kassiererin traute ihren Augen nicht: In dem Rucksack waren haufenweise Lebensmittel, wie aus einer Polizeimeldung hervorgeht.

Dämliche Ausrede verrät Ladendieb

Offensichtlich fiel dem Mann keine bessere Ausrede ein, denn er gab daraufhin an, die Ware am Morgen bei einem anderen Supermarkt gekauft zu haben. Die Kassiererin wurde jedoch stutzig, auch weil sich Tiefkühlware in dem Rucksack befand, was mehr oder weniger den Gegenbeweis lieferte. Zudem fehlte die entsprechende Ware in den Fächern der Netto-Filiale.

Schließlich kam die Polizei und schrieb eine Anzeige. (nk)