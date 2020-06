Netto in NRW: Kundin blättert durch Prospekt – und findet diesen üblen Patzer: „Peinlich, peinlich“

Na das lesen Menschen aus Mülheim gar nicht gerne ...

Discounter Netto hat in NRW in einem Prospekt mit Spezialitäten aus der Region geworben. Doch wer Menschen aus der Region ansprechen will, der sollte sich auch genau mit der Region beschäftigen.

Eine Kundin ist auf ein Prospekt von Netto in NRW aufmerksam geworden und weist den Discounter bei Facebook auf zwei elementare Fehler hin.

Netto in NRW mit peinlichem Fehler in Prospekt

„Bis zu 330 regionale Produkte“ preist Netto dort an. Zu sehen: Currywurst, Eier, Käse. Sie sollen den Angaben nach aus der Region Mülheim an der Ruhr stammen. Mit zwei Fotos aus der Stadt versucht Netto das Augenmerk auf die regionalen Angebote zu richten. Ein Foto zeigt die Ruhr, ein anderes das Aquarius Wassermuseum aus Mülheim.

Doch was ist das? Netto schreibt Mülheim unter den Fotos zweimal mit einem „h“ zu viel. „Peinlich, peinlich“, meint die Kundin. „Es gibt zwar Mühlheim mit „H“ aber diese Stadt ist Mühlheim am Main und nicht Mülheim an der Ruhr.“

Das liegt Luftlinie 200 Kilometer weiter südlich vom Ruhrpott-Mülheim, östlich von Frankfurt am Main.

Da müssen die Macher der Prospekte von Netto wohl beim nächsten Mal den Weltatlas aufschlagen, bevor sie solche Prospekte entwerfen...

Ein anderer bitterer Fehler ist dem Discounter erst neulich in einer Filiale unterlaufen. Alle Kunden konnten ihn sehen. Was genau passiert ist, kannst du HIER nachlesen. (jg)