Netto, Aldi und Rewe in NRW: Verbraucherzentrale warnt vor Preisfallen – HIER müssen Kunden höllisch aufpassen

Kunden von Netto, Aldi und Rewe in NRW, aufgepasst! Sie müssen jetzt besonders vorsichtig sein, sonst könnte ihr Einkauf plötzlich viel teurer werden.

Selbst einige Kunden in Herne (NRW) haben bereits Probleme. An der Kasse fiel ihnen ein erschreckendes Detail auf. Und das ist bei Netto, Aldi und Rewe überall gleich.

Netto, Aldi und Rewe in NRW: Preisunterschied an Kasse!

Oftmals stimmen die Preise auf den Schildern am Regal und an der Kasse nicht überein. Das ist besonders ärgerlich für jene, die auf jeden Cent achten müssen. So wird der Einkauf schnell teurer als gedacht. Die Preise können teils mit einem zweistelligen Prozentbetrag abweichen. Deshalb warnt jetzt auch die Verbraucherzentrale vor versteckten Teuerungen.

Regalpreis und Kassenpreis – was ist der Unterschied? Die Verbraucherzentrale erklärt, im Gegensatz zum Preisschild im Regal ist der Kassenpreis verbindlich. Eine „vorsätzliche Falschauszeichnung“ ist allerdings verboten und wird als Ordnungswidrigkeit geahndet. „Generell sind Händler dazu verpflichtet, Preise korrekt auszuzeichnen und darzustellen und müssen dieser Pflicht auch nachkommen“, so die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Berlin, Sabrina Schulz.

Damit wäre eine gezielte Täuschung der Kunden als Grund für die Preisunterschiede ausgeschlossen. Aber was steckt dann dahinter? Ein technischer Fehler? Rein rechtlich dürfte es dabei nur um Einzelfälle gehen. Doch scheint das Problem sehr verbreitet zu sein, sonst würde die Verbraucherzentrale nicht davor warnen.

Aufmerksamkeit an der Kasse

Wer erst zu Hause die Teuerung bemerkt, ist auf die Kulanz der Märkte angewiesen. Deshalb sollten Kunden schon an der Kasse darauf achten, dass auf dem Bon auch die „korrekten“ Preise stehen. Denn während der Preis am Regal nur ein Angebot darstellt, wird der Kaufvertrag erst an der Kasse geschlossen. Allerdings kannst du dich auch dann noch wehren.

„Im besten Fall kontrollieren Sie beim Scannen der Artikel direkt den Preis. Wenn das nicht möglich ist, weil Sie mit dem Einpacken beschäftigt sind, sollte direkt im Laden der Kassenbon überprüft und auf das Problem aufmerksam gemacht werden“, rät Schulz. Allerdings seien die Supermärkte und Discounter nicht dazu verpflichtet, den Preis anzupassen, aber du solltest trotzdem die Möglichkeit bekommen, den Kauf zu stornieren.

Auch der WDR hat darüber bereits berichtet, konnte aber noch keine Erklärung dazu liefern, woher diese teils heftigen Preisunterschiede rühren.