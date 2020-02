Münsterland: Heftiger Unfall – Auto schleudert durch die Luft und landet auf Scheunendach

Hangenau. Dramatischer Unfall am Donnerstagabend im Münsterland. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz in der Appelhülsener Bauerschaft Hangenau gerufen.

In der ersten Meldung der Polizei hieß es: „Pkw in Haus“ mit dem Zusatz „Pkw hängt in zwei Metern Höhe“. Am Einsatzort trauten einige Einsatzkräfte ihren Augen kaum: Dort hatte tatsächlich ein Auto den Dachstuhl einer Scheune im Münsterland durchbrochen.

Schwerer Unfall im Münsterland: Auto fliegt meterweit durch die Luft

Was war passiert? Aus bisher unbekannten Gründen hat ein Autofahrer (20) auf der Landesstraße L551 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Wagen kam von der nassen Fahrbahn ab und steuerte dann geradewegs auf einen Graben zu. Dort muss der Wagen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei durch die Wucht des Aufpralls in die Höhe katapultiert worden sein. Das Auto flog durch die Luft und krachte dann durch die Mauer und den Dachstuhl der Scheune.

Feuerwehr steht vor großer Herausforderung

Der 20-jährige Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr hatte größte Mühe dabei, ihn aus dem Fahrzeug zu befreien: „Bei den widrigen Wetterbedingungen und der nicht alltäglichen Position des Fahrzeugs war es nicht einfach, das Fahrzeug zu sichern und die Person zu befreien“, erklärt Nottulns Feuerwehr-Chef Udo Henke.

Die Einsatzkräfte mussten verhindern, dass Teile des Gebäudes einstürzen und das Auto weiter abrutscht.

So befreien die Rettungskräfte den Fahrer

Einsatzleiter Achim Glombitza erklärt, wie es der Feuerwehr letztlich gelang, das Unfallopfer zu befreien: „Mit einer Leiter sind wir an die Beifahrerseite und haben einen Zugang zum Patienten sichergestellt.“ Anschließend kamen die Einsatzkräfte über eine Drehleiter an den Mann heran.

Danach kam der schwer verletzte 20-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Insgesamt waren bei 40 Retter der Feuerwehr Nottuln im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ak)