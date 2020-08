Münster Zoo: Schockierende Szene im Affen-Gehege – so brutal wird das Affen-Baby behandelt

Im Zoo Münster geht es in der Dienstag-Folge von „Pinguin, Löwe & Co.“ ganz schön ruppig zu. Ein Baby-Affe sorgt bei den Guereza-Affen für mächtig Ärger.

Dabei ist das Jungtier im Zoo Münster nicht mal selbst schuld. Die weiblichen Affen raufen sich um das neugeborene Äffchen und nehmen dabei keine Rücksicht auf Verluste.

Zoo Münster: Erschreckende Szene bei den Guereza-Affen

Was für Tierpflegerin Bärbel Uphoff schon Alltag ist, wird einige Zuschauer am Dienstag ziemlich schockiert haben. Die TV-Kameras begleiten Bärbel ins Gehege der Guereza-Affen, die bereits vorwarnt: „Die gehen untereinander sehr brutal miteinander um.“

Und tatsächlich: Die Affen raufen sich um einen Baby-Affen. Der Arme wurde zu diesem Zeitpunkt erst vor wenigen Stunden geboren und wird schon direkt hin- und hergerissen. Ob man so ein Baby behandeln sollte?

Das ist der Allwetterzoo:

Der Zoologische Garten zu Münster wurde im Jahr 1875 eröfffnet

Im Jahr 1974 wurde der Zoo in den Allwetterzoo umbenannt

Der Preis für ein Erwachsenen-Ticket liegt bei 17,90 Euro, ein Ticket für ein Kind kostet 9,90 Euro

Der Allwetterzoo ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet

Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 680.000 Gäste den Zoo

Skurriles Verhalten: Der Nachwuchs wird durchgereicht

Die einen halten ihn über Kopf, die anderen verdrehen ihm wortwörtlich den Kopf. Dass der Kleine nicht in den Armen seiner Mama ist, sei aber nicht ungewöhnlich. „Das ist ein ganz normales Verhalten bei denen. Da mischen wir uns auch gar nicht ein“, erklärt Bärbel.

Demnach seien vor allem die Weibchen besonders heiß darauf, den kleinen Fratz selbst mal in den Armen zu halten.

Die Guereza-Affen machen sich über den Nachwuchs her. Foto: Screenshot BR

Als sich gerade eine von ihnen den Nachwuchs geschnappt hat, gibt Bärbel den Zuschauern zu verstehen: „Sie ist stolz, dass sie das Baby hat. Das sieht ziemlich hart aus. Aber es ist ganz normal, dass das Baby dann von einem zum anderen gereicht wird.“

Baby bald schon nicht mehr relevant für andere Affen

Die Euphorie um das Baby werde aber schon in einem halben Jahr nachlassen, so Bärbel. Denn das Jungtier ist nur so lange etwas Besonderes, bis es die Färbung der anderen annimmt.

Guereza-Affen sind bekannt für ihr schwarz-weißes Fell, doch geboren werden sie mit einem komplett weißen Fell. Das scheint nicht nur für uns Menschen ein Hingucker zu sein.

