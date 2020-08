Münster Zoo: Pfleger kommen nervösem Elefanten zu nah – plötzlich passiert DAS

Im Zoo Münster müssen nun die Elefanten ran. Keine leichte Aufgabe für die Pfleger des Tierpark Hellabrunn, denn die Riesen sind sehr sensible Tiere.

Ein anstehender Arzttermin mischt die Elefanten im Zoo Münster ziemlich auf. Mit der Reaktion von Elefantenkuh Tefi hat das Team von „Pinguin, Löwe & Co.“ nicht gerechnet.

Zoo Münster: Elefanten-Dame Tefi streubt sich

Die Tierärztin hat sich im Zoo Münster angekündigt. Jetzt müssen die Pfleger Michael und Uwe kreativ werden, damit sie die sture Tefi an die Ketten bekommen. Mit Brot und Brötchen wollen sie die Riesin anlocken. Ob das klappt?

Schließlich können sich auch Elefanten etwas Schöneres vorstellen, als angekettet in einem Raum zu verharren, während eine fremde Person mit großen Spritzen hantiert. Doch was muss, das muss und daher versuchen Michael und Uwe, es ihren Schützlingen so erträglich wie möglich zu machen.

Das ist der Allwetterzoo in Münster:

Der Allwetterzoo wurde bereits 1875 eröffnet – damals trug er noch den Namen Zoologischer Garten zu Münster

Über 680.000 Gäste besuchten den Zoo im vergangenen Jahr

Der Preis für ein Erwachsenen-Ticket liegt bei 17,90 Euro, für Kinder kostet ein Ticket 9,90 Euro

Der Zoo ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet

Die Öffnungszeiten sind nicht von der Corona-Pandemie betroffen

Elefantenkuh ist sichtlich nervös

Als die Pfleger die Elefanten-Dame hereinholen wollen, schreitet Tefi zwar auf direktem Weg ins Haus, doch möchte am liebsten sofort auf der anderen Seite wieder hinausgehen. Das lässt ihr Pfleger Michael aber nicht durch.

Im Rückwärtsgang distanziert sich Tefi von den Ketten, die auf sie warten. Michael gibt sein Bestes, doch die Elefantenkuh fühlt sich sichtlich unwohl. Immer wieder steuert sie den Ausgang an. „Du bist ganz schön nervös“, stellt der Tierpfleger fest.

Ein lautes Geräusch – dann flieht Elefant Tefi

Dann wird es heikel. Nach einem lauten Geräusch geht Tefi im schnellen Schritt in Richtung Ausgang und ergreift die Flucht, bevor ihr Pfleger sie aufhalten kann. Michael ist skeptisch: „Ist da jemand?“, ruft er in den Flur. Offenbar hat eine Kollegin zu viel Lärm erzeugt, woraufhin die Elefanten-Dame Gefahr witterte.

Elefantenkuh Tefi weigert sich – und flieht ins Außengehege. Foto: Screenshot BR

Schade, das war wohl nix. Tefi ist noch mal davon gekommen, doch früher oder später wird sie sich der Tierärztin stellen müssen.

Das Elefantenhaus im Allwetterzoo in Münster sorgt hin und wieder für Drama. Vor Kurzem entdeckte das Zoo-Personal dort einen ungebetenen Gast. Mehr dazu hier >>>