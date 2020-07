Münster Zoo: Affe greift sich einen Stein – dann wird es gefährlich

Diese Aktion im Zoo Münster hätte richtig übel ausgehen können. Und gefährlich für Mensch und Tier noch dazu.

Was war passiert? Seit einiger Zeit wohnt Pongo im Zoo Münster. Pongo ist ein junger Orang-Utan. Und wie junge Tiere es so an sich haben, treibt auch Pongo gerne mal Schabernack.

Der junge Orang-Utan, der im Affenhaus im Zoo Münster wohnt, hatte sich einen Stein geschnappt, und zum Erschrecken der Tierpfleger den Brocken gegen die Panzerglasscheibe des Geheges geschleudert.

Münster Zoo: Orang-Utan schleudert Stein gegen Glasscheibe

Die Scheibe splitterte, dicke Risse zogen sich durch das Glas. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch repariert werden muss die Scheibe trotzdem dringend. Denn: Orang-Utans sehen zwar niedlich aus, können aber ganz schön gefährlich werden.

Das ist der Allwetterzoo Münster

Wurde 1875 als Zoologischer Garten zu Münster eröffnet

1974 erhielt er den Namen Allwetterzoo, weil die Zooarchitekten darauf achteten, die meisten Gebäude mit überdachten Gängen zu verbinden

Im Zoo leben fast 3.500 Tiere von 345 verschiedenen Arten

2019 verzeichnete der Zoo über 680.000 Besucher

Der Eintritt kostet für Erwachsene 17,90 Euro und für Kinder 9,90 Euro

Trotz Corona ist der Zoo derzeit geöffnet

Die Öffnungszeiten des Münsteraner Allwetterzoos sind von 9 bis 19 Uhr

Orang-Utan Pong sorgte für einen bösen Glasschaden. Foto: Screenshot BR

Drum rückte in der Folge von „Pinguin, Löwe & Co.“, die am Montagmorgen im Bayrischen Rundfunk gezeigt wurde, der Reparatur-Trupp aus. Sportliche 16.000 Euro kostet die neue Spezialscheibe.

Münster Zoo: 16.000 Euro für neue Spezialscheibe

Orang-Utan Pongo schleuderte einen Stein gegen die Scheibe seines Geheges. Foto: Screenshot BR

Doch nicht nur der Preis ist happig, auch der Einbau ist nicht ganz so einfach. So können die Glaser nicht einfach durchs Gehege spazieren, alles muss über eine Leiter transportiert werden. Und auch die Wände haben es in sich. Die sehen zwar aus wie aus Stein, sind aber innen hohl.

Das sind Orang-Utans:

Orang-Utans heißen auf lateinisch Pongo

Sie gehören zur Familie der Menschenaffen

Sie haben ein prägnantes rotbraunes Fell

Orang-Utans bewohnen zumeist Bäume

Sie kommen auf den südostasiatischen Inseln Sumatra und Borneo vor

Und doch, irgendwie schaffen die Glaser den Einbau der acht Quadratmeter großen Ersatzscheibe. Die Affen sind wieder sicher.

Affen-Dame Lindi wurde übel behandelt

Ein ganz anderes Problem hatte Affen-Dame Lindi im Zoo Münster. Sie wurde von ihren Artgenossen übel behandelt. Mit sehr ernsten Folgen.

