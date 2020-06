Münster/NRW: Männer sollen Kinder (5 und 10) stundenlang in Gartenlaube missbraucht haben ++ „Sie können es sich nicht vorstellen“

Schlimme Taten in NRW!

Die Polizei hat mehrere Männer und eine Frau wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs festgenommen. In einer Gartenlaube in Münster (NRW) sollen mehrere Männer zwei Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren stundenlang missbraucht haben. Dabei sollen sie sich gefilmt und fotografiert haben.

Der Hauptverdächtige ist ein 27-Jähriger aus Münster. Eines der Opfer (10) ist der Sohn seiner Lebensgefährtin.

Münster/NRW: Kinder stundenlang in Gartenlaube missbraucht

Weitere Taten sollen über Jahre vorgenommen worden sein. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sind sechs Männer und eine Frau dringend tatverdächtigt. Drei Kinder sollen von November 2018 bis Mai 2020 immer wieder missbraucht worden sein: Ein Fünfjähriger aus Staufenberg bei Kassel, der Zehnjährige aus Münster und ein Zwölfjähriger aus Kassel.

Der 27-Jährige aus Münster gilt als Hauptbeschuldigter. Elf Tatverdächtige wurden festgenommen, gegen sieben Beschuldigte wurde Untersuchungshaft angeordnet. Es handele sich um sechs Männer und eine Frau. Neben dem 27-Jährigen eine 45-Jährige aus Münster, ein 30-Jähriger aus Staufenberg bei Gießen, ein 35-Jähriger aus Hannover, ein 42-Jähriger aus Brandenburg, ein 43-Jähriger aus Kassel und ein 41-Jähriger aus Köln.

Offenbar agierten die Verdächtigen wie ein professioneller Kinderschänderring, tauschten ihre Kinder gegenseitig aus und waren im Darknet unterwegs.

„Das ist vermutlich nur die Spitze“

Die Ermittler schilderten die Auswertung des Filmmaterials der speziellen Tat in der Gartenlaube im April 2020: Vier Erwachsene haben sich aufs Schlimmste an zwei kleinen Jungs vergangen. „Sie können es sich nicht vorstellen“, erklärte einer der Ermittler auf der Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft aus Münster am Samstag. Auch Gegenstände seien dabei verwendet worden.

Dem 27-Jährigen werden bislang 15 Taten vorgeworfen. „Das ist vermutlich nur die Spitze“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bislang hat sich nur der Verdächtige aus Köln zu den Taten geäußert.

Grausam: Die Mutter (45) des Hauptverdächtigen soll ihre Gartenlaube zur Verfügung gestellt haben, in dem Wissen, was dort passiert. Ihr wird Beihilfe zu den schrecklichen Taten vorgeworfen.

Daten verschlüsselt

Der 27-Jährige Münsteraner ist IT-Techniker. Die Ermittler haben im Keller der Gartenlaube große Mengen an Datenträgern gefunden, die gigantische Datenmenge war hochprofessionell verschlüsselt.

Den Ermittlern sei es bis heute nicht gelungen, alle Daten zu entschlüsseln. Der 27-Jährige aus Münster sei in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Coesfeld für die IT-Technik tätig gewesen. (jg)