Münster: Mysteriöser Fall am Aasee – Joggerin gibt der Polizei Rätsel auf

Münster. Mysteriöser Fall am Aasee in Münster.

Eine Joggerin (38) hat sich aus dem eiskalten Aasee retten können. Doch wie sie überhaupt ins Wasser geraten war, gibt sowohl ihr als auch der Polizei Münster Rätsel auf.

Münster: Joggerin rettet sich aus eiskaltem Aasee – doch was war zuvor geschehen?

Sicher ist bislang bloß eine Tatsache: „Es war kein Eisunfall, soviel steht fest“, schreiben die Beamten. Bekannt ist bislang außerdem, dass die 38-Jährige entlang des Sees in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Das nächste Ereignis, an das sich die 38-Jährige erinnern kann, ist das eiskalte Gefühl am ganzen Körper nach dem Bad im See. Nach eigener Aussage kam die Frau mit dem Kopf unter Wasser in der Nähe eines Steges wieder zu Bewusstsein.

Der Aasee in Münster ist ein beliebtes Ausflugsziel und auch im Winter bei Joggern beliebt. (Archiv) Foto: IMAGO / Sven Simon

Sie konnte sich danach zum Glück schnell aus eigener Kraft aus dem Wasser ziehen und rief dann um Hilfe. Aufmerksame Passanten eilten herbei und verständigten Polizei und Rettungsdienst.

Die 38-Jährige war anscheinend glimpflich davongekommen: Außer einer leichten Kopfverletzung klagte sie über keine weiteren Beschwerden. Doch was letztlich zu der Verletzung geführt hat und warum die 38-Jährige im Wasser war, ist bislang völlig unklar.

Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die das Geschehen an diesem Abend beobachtet haben. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 0251/275-0 erreichbar.

Der Fall hatte sich bereits am 28. Januar ereignet, die Polizei veröffentliche die Hinweise zum Geschehen allerdings erst am 15. Februar. (vh)