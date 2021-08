Münster: Leiche nahe Kanal gefunden – Spur führt ins Ruhrgebiet

In diesem Zelt auf einer Wiese in Münster wurde eine unbekannte Tote gefunden.

In Münster wurde eine tote Frau in einem Zelt entdeckt.

Nun versucht die Polizei Münster die Identität der Frau zu klären, die aus dem Ruhrgebiet zu stammen scheint. Die Ermittler vermuten, dass sie aus Essen stammt.

Münster: Leiche in Zelt gefunden – Spur führt ins Ruhrgebiet

Wie die Polizei Münster mitteilt, wurde die Leiche der Frau bereits am 15. August um 11.20 Uhr entdeckt. Die Verstorbene wurde in einem Campingzelt auf einer Wiese nahe des Kanals von einem Mann gefunden, der daraufhin andere Passanten darauf hinwies. Erst diese verständigten die Polizei. Das Zelt, in dem die Frau von dem Unbekannten entdeckt wurde, befand sich in der Nähe des Lechtenbergweg, der südlich von der Trauttmansdorffstraße abgeht.

Tote aus Münster könnte aus Essen stammen

Wie es heißt, hatte die Frau keinen festen Wohnsitz und lebte über einen längeren Zeitraum in besagtem Zelt. Aus Notizen der Verstorbenen geht hervor, dass sie vermehrt in Krankenhäusern behandelt wurde und gegebenenfalls Mutter von vier Kindern mit den Namen „Cedric“, „Nico“, „Enrico“ und „Francesca“ sein könnte. Eventuell stammt sie aus dem Ruhrgebiet, genauer aus Essen, so ein Sprecher der Polizei Münster gegenüber DERWESTEN.

Der genaue Todeszeitpunkt der Frau ist nach wie vor unklar. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod gibt es bislang noch nicht. Auch ein Suizid kann zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

--------------------------

News aus Essen:

Essen: Wichtige Verkehrsader mitten auf der Rü gesperrt – deshalb halten HIER bald keine Bahnen mehr

Essen: Brutaler Angriff! Gruppe von Männern schlägt und tritt auf Schaffner ein

Essen: SEK-Einsatz in Frohnhausen! Frau in akuter Gefahr

Essen: Spaziergänger laufen auf Trasse entlang – als sie DIESE Zettel sehen, läuft ihnen ein Schauer über den Rücken

--------------------------

Leiche in Münster gefunden: Polizei sucht nach Zeugen

Da die Identität der Toten noch nicht festgestellt werden konnte sucht die Polizei nach Zeugen. Die unbekannte Tote ist circa 1,72 Meter groß, kräftig und hat dunkle Haare. Zum Todeszeitpunkt trug sie eine rot-orangenen Leggins und einem dunklen T-Shirt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.