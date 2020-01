Münster: Junges Pärchen tot aufgefunden – Grausamer Verdacht hat sich bestätigt

Münster. Zeugen haben am Donnerstagabend einen schrecklichen Fund in Münster gemacht. Ein junges Pärchen lag tot in einer Wohnung im Geistviertel in Münster.

Die Staatsanwaltschaft hat die Todesursache bereits ermittelt.

Münster: Tote liegen in Wohngemeinschaft

Eine 23-Jährige und ihr 41-jähriger Partner lagen am Donnerstagabend um 21 Uhr tot in der Wohnung. „Für die 23-jährige Frau und ihren 41-Jahre alten Partner kam jede Hilfe zu spät“, sagte der Leiter der Mordkommission Kriminalhauptkommissar Dirk Bommert.

Eine 21-Jährige lebte gemeinsam mit der 23-Jährigen in der Wohngemeinschaft. In dieser hielt sich der 41-Jährige regelmäßig auf.

Obduktionsergebnis bestätigt Verdacht

Es soll immer wieder zu Streit zwischen der 23-Jährigen und ihrem 41-jährigen Partner gekommen sein. Kriminalhauptkommissar Bommert vermutet deshalb: „Möglicherweise ist ein Streit am Donnerstag eskaliert.“

Durch die Auffindesituation der beiden Toten geht die Polizei bisher nämlich davon aus, dass der 41-Jährige seine junge Partnerin getötet und sich anschließend selbst umgebracht hat.

Um die Todesursache aufzuklären, wurden die beiden Toten am Freitag obduziert werden. „Nach dem Obduktionsergebnis hat der 41-Jährige zunächst seine Partnerin mit einem Messer getötet und sich damit dann selbst tödlich verletzt", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Hinweise auf die Beteiligung einer dritten Person liegen nicht vor.“