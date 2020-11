Münster: Gärtner (44) will Laub wegpusten – plötzlich wird er attackiert

Münster. Man hört sie momentan überall: Laubbläser. Die Geräte sollen Straßen und Bürgersteige von herumliegenden Blättern befreien. Denn wenn es regnet, wird es sehr rutschig und gefährlich. Doch so ein Gerät sorgte in Münster für eine böse Attacke.

Ist der Herbst im vollen Gange, sind die Menschen genervt. Denn Laubbläser sorgen dafür, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Auch ein Nickerchen zu Hause ist überhaupt nicht möglich. Anwohner werden richtig wütend. So auch bei diesem Vorfall in Münster.

Münster: Dieses Gerät wird von vielen gehasst. Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Münster: Mann attackiert Gärtner

Denn am Montag war ein Gärtner (44) gerade dabei am Berg Fidel in Münster die Wege von Laub zu befreien, doch das brachte einen 48-jährigen Anwohner so in Rage, dass er laut Polizei aus seinem Wohnungsfenster heraus den Arbeiter beschimpfte.

Er fühlte sich offenbar in seiner Ruhe gestört. Doch der Gärtner aus Münster ließ sich durch die Beleidigungen nicht beirren und arbeitete einfach weiter.

Dann rastete der Anwohner völlig aus. Er verließ seine Wohnung und attackierte den 44-Jährigen. Der rief sofort die Polizei Münster hinzu.

Nun erwartet den genervten Anwohner eine Anzeige wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung. Ob der Gärtner den Weg in Münster anschließend doch noch vom Laub befreien konnte, ist nicht bekannt. (ldi)