Münster: Doku begleitet Polizei – und zeigt, wie es wirklich zugeht

Münster. Das Ermittler-Duo Thiel und Boerne aus dem Münster-Tatort begeister t bereits seit vielen Jahren die Zuschauer. Ein anderer Polizei-Film könnte jetzt für noch mehr Aufsehen sorgen.

Eine Dokumentation über eine Polizeiwache in Münster gewehrt tiefe Einblicke in den Alltag der Beamten.

Münster: Filmteam begleitet Polizeibeamte

Drei Monate lang begleitete die Filmemacherin Eva Wolf die Beamten der Polizeiwache Friesenring in Münster. In der Zeit dokumentierte sie das Tagesgeschäft der Polizisten. Nicht nur das Schießtraining und packende Verfolgungsjagden warten auf die Zuschauer, sondern auch die Menschen hinter der Uniform finden Gehör.

Das Resultat dieser Arbeit ist der Kinofilm „Die Wache“. Dieser geht 90 Minuten und ist seit Donnerstag im Internet verfügbar.

Der Film zeigt den Arbeitsalltag der Polizeibeamten. Foto: picture alliance/dpa/imFilm | Michael Weihrauch

Die Dreharbeiten fanden 2019 statt, noch bevor Corona das öffentliche Leben bestimmte. Daher konnte Eva Wolf sehr nahe an die Polizisten herantreten - ohne Abstand und Maske. „Dokumentiert wurden nicht nur alltägliche Einsatzanlässe wie häusliche Gewalt, Diebstahl und Raub, sondern auch Besprechungen, Pausen und das Schießtraining“, heißt es in der Mitteilung.

Münster: Unsicherheit bei den Protagonisten

Nachdem im letzten Jahr rassistische Inhalte in Whatsapp-Gruppen der Polizei in Essen aufgedeckt wurden, leidet die Polizei in NRW unter dem massiven Imageschaden.

Zunächst waren die Beamten während der Dreharbeiten unsicher. Schließlich begleitete Eva Wolf die Beamten während der 20 Drehtage bis mit in den Streifenwagen. Dort waren fast rund um die Uhr Kameras auf sie gerichtet. Schnell waren die Polizisten und das Filmteam jedoch miteinander vertraut. „Es entstanden Gespräche über viele Themen, mit denen Polizistinnen und Polizisten jeden Tag in Berührung kommen und die sie immer wieder beschäftigen.“ Herauskam ein authentischer Einblick in das Leben der Polizeibeamten in Münster.

Da die Kinos momentan geschlossen sind, ist der Film im Internet abrufbar. Zehn Euro kostet der virtuelle Eintritt. Mit dem Ertrag werden unter anderem kleine Kinos in NRW unterstützt, die seit dem Lockdown geschlossen sind. (neb)