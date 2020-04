Münster: Café mit irrer Idee in Corona-Krise – Passanten fallen vom Glauben ab, als sie DAS sehen

Das Café „Teilchen und Beschleuniger“ in Münster will keinen Lieferservice anbieten. (Symbolbild)

Münster. Einfach irre! Ein Café in Münster (NRW) darf wegen der Corona-Krise keinen Kaffee und keine Bagels mehr verkaufen. Jetzt haben sich die Mitarbeiter etwas Sonderbares einfallen lassen.

Wenn du an diesem Laden in Münster vorbeiläufst, musst du einfach stehenbleiben. Denn dieser Anblick regt gerade in der aktuellen Zeit zum Schmunzeln und Knipsen von Selfies an.

Denn das Café „Teilchen und Beschleuniger“ hat die Schaufenster mit hunderten Rollen Klopapier dekoriert. Wo sie diese herhaben? Schließlich ist das neue weiße Gold überall ausverkauft.

Es handelt sich dabei um Kunstdrucke. Insgesamt 100 hat das Café aus Münster gefertigt und damit den Laden dekoriert. Ziel: Verkaufen und sich über Wasser halten.

Münster: Alle Bilder ausverkauft

Wie Inhaber Stefan Jansen der „Münsterschen Zeitung“ verrät, wollte man keinen Außer-Haus-Verkauf mit Lieferservice starten, so wie viele andere Gastronomen es machen. „Wer will schon für 20 Euro-Mindestbestellwert Bagel kaufen?“

20 Euro kostet ein Abdruck des Klopapier-Kunstwerkes. Das Krasse: Innerhalb eines Tages waren alle Bilder verkauft. „Die Leute kamen vorbei und haben vor dem Laden Selfies gemacht. Es war, als wären wir der Eiffelturm.“

Der Verkauf der Bilder lief über die Facebook-Seite des Cafés aus Münster. Und die Leute sind begeistert von der kreativen Idee.

Hier einige Kommentare:

„Ganz schön provokant ;-)“

„Ihr seid so cool! So konstruktiv! Weiter so! Wir rocken die Krise!“

„Meeeegaaaa witzig.“

„Und das direkt neben dem dm, der nie was hat.“

„Da kannste ja gleich die Goldbarren ins Fenster stellen.“

Da die heißbegehrten Stücke nun alle verkauft sind, hat sich das Team etwas Neues einfallen lassen: „Jetzt bieten wir Klopapier-Stillleben an. Der Verkauf ist auch sehr gut angelaufen. Ich kann die Arbeit mit den Bestellungen und dem Versand mittlerweile nicht mehr alleine bewältigen. Danke, Leute!“, freut sich Jansen.

Aber auch hier gilt: Schnell sein. Viele der Bilder sind bereits vergriffen. Doch eine neue Idee scheint auch in den Startlöchern zu stehen. Der „Münsterschen Zeitung“ verrät er, was als Nächstes kommen könnte: „Wahrscheinlich eine Skulptur.“ Thema: natürlich Klopapier.

Auch ein Bäcker aus Dortmund hat sich vom Klopapier inspirieren lassen.