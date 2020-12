Münster: Mann ist nichtsahnend im Auto unterwegs – dann bekommt er den Schock seines Lebens

Münster. Den Schock wird der Mann (28) so schnell nicht vergessen!

Am Freitagabend war der Fahrer in Münster in Richtung Autobahn unterwegs. Doch plötzlich machte er eine gefährlich Entdeckung und rief die Polizei Münster. Was war passiert?

Münster: Mann bekommt gewaltigen Schock

Gegen 20.21 Uhr befand sich der Fahrer auf der Linken Spur der Umgehungsstraße an der B51. Aus dem Auto heraus sah er wie ein Mann auf einer Fußgängerbrücke hinter der Hammer Straße einen großen Gegenstand auf die Fahrbahn warf, berichtet die Polizei Münster.

+++ NRW: Frau macht traurige Entdeckung am Straßenrand – dann geht das Rätsel los +++

Geistesgegenwärtig bremste der Fahrer ab. Parkte auf dem Seitenstreifen und rief die Polizei. Wie sich herausstellte warf der bislang unbekannte Fußgänger eine etwa zwei Meter lange Eisenstande auf die Fahrbahn. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der 28-Jährige Fahrer kam nochmal mit dem Schrecken davon. Die Einsatzkräfte stellten die Stange nach Eintreffen sicher.

Die Polizei Münster sucht nach der bislang unbekannten Person auf der Fußgängerbrücke. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Der Täter konnte bisher nicht gefasst werden. Inzwischen wurde eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Götze eingerichtet.

Münster: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

„Wir sind jetzt auf der Suche nach weiteren Zeugen die im Bereich der Brücke verdächtige Personen gesehen oder Beobachtungen gemacht haben. Es handelt sich dabei um die Fußgängerbrücke, die die Saarbrücker Straße und Grevingstraße über die Umgehungsstraße mit der Spichernstraße verbindet“, erklärte der Kriminalhauptkommissar.

-------------

Mehr aus der Region:

NRW: Lauter Knall! Anwohner dürften ihren Augen kaum getraut haben – weil DAS auf ihrer Terrasse liegt

NRW: Furchtbarer Unfall an Bahnübergang – Frau bezahlt Leichtsinn mit ihrem Leben

NRW: Mann (43) stirbt nach Schießerei an Tankstelle – Polizei fahndet nach Beschuldigtem

------------------

Ein Zeuge habe dort Jugendliche im Alter zwischen 11 und 15 Jahren gesehen, die womöglich weitere Hinweise zu der Tat geben könnten, hieß es.

Hast du etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melde dich bei der Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 . (mia)