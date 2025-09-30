Nicht nur Mülheim: Unregelmäßigkeiten bei Stichwahl in weiteren NRW-Städten

Nach der Wahlpanne bei der Stichwahl in Mülheim (mehr dazu hier >>>) fordert die nun unterlegene Oberbürgermeister-Kandidatin Nadia Khalaf Konsequenzen. „Klarheit täte hier der Demokratie gut“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur und stellt klar: „Eine Neuauszählung wäre gut gegen Politikverdrossenheit.“

Doch nicht nur in Mülheim kam es zu Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Stichwahl-Stimmen. Auch in zwei anderen NRW-Städten gab es hauchdünne Entscheidungen – und offenbar Fehler. Wie geht es jetzt weiter?

Konsequenzen nach Stichwahl-Pannen in NRW?

Nicht nur in Mülheim, sondern auch in Siegen und Datteln gab es Probleme. In Siegen wurde das Ergebnis der Bürgermeister-Stichwahl auf einen hauchdünnen Vorsprung von zehn auf mittlerweile sieben Stimmen korrigiert. Der SPD-Kandidat Tristan Vitt lag knapp vor Amtsinhaber Steffen Mues von der CDU. In Datteln war es sogar noch enger!

Hier lag André Tost (CDU) mit nur drei Stimmen vor André Dora (SPD). Auch in Datteln fielen der „Unregelmäßigkeiten“ bei der Auszählung der Stimmen auf. Details dazu wollte die NRW-Stadt zunächst nicht kommentieren. Ein Wahlausschuss wolle zeitnah über mögliche Nachzählungen oder andere Schritte beraten.

Noch im Tagesverlauf wolle man in Datteln zu einer Entscheidung über eine mögliche Neuauszählung der Stimmen fällen. Ein Schritt, der auch in Siegen und Mülheim diskutiert wird. (mit dpa)