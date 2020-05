Immer wieder versuchen Betrüger, Senioren um ihr Erspartes zu bringen. In diesem Fall ist es zum Glück schiefgegangen. (Symbolfoto)

Mülheim: Betrüger will eine Oma über's Ohr hauen – doch er legt sich ausgerechnet mit IHR an

Mülheim. Tja, da sind die Verbrecher wahrlich an die Falsche geraten...

Am Donnerstag hatten falsche Polizisten versucht, in Mülheim Beute zu machen. Eines vorweg: Das ist gründlich schiefgegangen – und wie! Gegen 14 Uhr hatte ein Mann bei einer Seniorin (77) angerufen und behauptet, er sei vom „Einbruchsdezernat“. Seine billige Masche: Er hatte der Rentnerin von gefährlichen Einbrechern erzählt, die gerade rein zufällig in der Nähe unterwegs seien.

Mülheim: Betrüger will Seniorin austricksen – dann wendet sich das Blatt

Was er nicht wusste: Sein vermeintliches Opfer ist erfahren im Umgang mit Betrügern, hatte schon im März gleich zweimal falsche Polizisten auffliegen lassen. Obwohl der Betrüger ununterbrochen mit der Dame gesprochen hatte (nur so konnte er sicher sein, dass sie keine Hilfe ruft), hatte sie ihre Familie kontaktiert, die in der Nachbarschaft lebt.

Mit aller Routine und Geschick ist sie auf die Fragen des Betrügers eingegangen und hatte „rein zufällig“ erwähnt, dass sie ja viele Tausend Euro in ihrer Küche verstecken würde. Parallel hat ihr Enkel bereits die echte Polizei verständigt, während der Kriminelle die Rentnerin aufgefordert hat, das Geld aus dem Versteck zu holen und in einen Karton zu packen.

Oma legt Strümpfe in Karton

Diesen Karton würden seine „Kollegen“ abholen und in Sicherheit bringen. Was er nicht wusste: Die Falle hat schon längst zugeschnappt! Zur Tarnung hat die Dame kein Geld, sondern Strümpfe in den Karton gelegt...

Tatsächlich ist dann ein anderer „falscher Polizist“ gekommen, der das vermeintliche Geldpaket abgeholt hat und damit weggelaufen ist. Doch die echte Polizei hatte bereits die Verfolgung aufgenommen, konnte ihn und einen weiteren Mittäter, der in der Nähe als Unterstützung gestanden hatte, überwältigen.

Polizei nimmt kroatisches Betrüger-Trio fest

Ein dritter Täter wollte mit einem grauen VW Golf davonfahren, ist aber nicht weit gekommen: Er hatte aufgegeben, als die Beamten ihre Waffen vorgehalten haben. Er wurde festgenommen und gefesselt. Auf der Rückbank des VW hatte noch ein bellender Hund gesessen, der sich aber schnell beruhigt hatte und ins Tierheim gebracht wurde.

Die drei Betrüger (38, 32, 30) sind Kroaten, ihre Hintermänner agieren laut Ermittlern aus dem Ausland. Das Trio soll noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei empfiehlt einmal mehr, bei verdächtigen Telefonaten die Polizei zu verständigen.