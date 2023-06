Riesen-Neuigkeiten aus dem Movie Park Germany! Wie der Freizeitpark aus Bottrop-Kirchhellen mitteilte, wird es in diesem Jahr eine große Premiere geben. Statt wie gewohnt in die Winterpause zu gehen, verlängert der Movie Park in diesem Jahr seine Saison!

Unter dem Motto „Movie Park’s Hollywood Christmas“ läutet der Freizeitpark ab dem 1. Dezember die Weihnachtszeit ein. Hier erfährst du alles über das neue Winterevent.

++ Phantasialand, Movie Park und Co.: An diesen Tagen lohnt sich ein Freizeitpark-Besuch besonders ++

Movie Park eifert Phantasialand nach

Bislang haben die Fans des Movie Parks im Winter eine lange Durststrecke erleben müssen. Doch damit ist jetzt Schluss. Während das Phantasialand seine Besucher in der kalten Jahreszeit schon länger zum „Wintertraum“ lockt, zieht der Freizeitpark im Ruhrgebiet jetzt nach.

Geschäftsführer Thorsten Backhaus freut sich auf „ein neues, winterliches Programm für die ganze Familie zu erschaffen und die Saison noch weiter zu verlängern. Hierfür werden wir unser Entertainment-Angebot und unsere Shows, die Themenbereiche und das gastronomische Angebot anpassen und Hollywood im Winter erwachen lassen.“

Er verspricht tausende Lichter, bunte Deko, winterliche Musik und typisch amerikanische

Weihnachtsatmosphäre. Mit der Dekoration im American-Christmas-Style möchte sich der Freizeitpark von den zeitgleich stattfindenden Weihnachtsmärkten in der Umgebung abheben.

So kannst du dir das neue Event im Movie Park vorstellen. Foto: Movie Park

Movie Park schließt nach Halloween-Event

Damit der Movie Park zum 1. Dezember im weihnachtlichen Glanz erscheinen kann, ist nach dem Halloween-Horror-Fest für drei Wochen Pause. Geplant ist, dass der Park nach dem letzten Halloween-Tag am 12. November für das Weihnachtsevent umdekoriert wird.

Mehr Themen:

Ab dem ersten Dezember bis zum 7. Januar wird der Freizeitpark dann an insgesamt 24 Tagen seine Tore öffnen – meist freitags bis sonntags (ausgenommen Heiligabend) von 12 Uhr bis 20 Uhr. Vom 27. Dezember bis zum 7. Januar lockt das Winterevent täglich nach Bottrop. Dabei konzentrieren sich die Unterhaltungsangebote auf das Zentrum sowie vier Themenbereiche. Frühbucher können sich jetzt schon ein Ticket zum Preis von 24,90 Euro sichern.