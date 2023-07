Der Movie Park in Bottrop gehört zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland, begrüßt jährlich Tausende Besucher. Gerade jetzt, wo bundesweit die Sommerferien beginnen oder schon längst wie in NRW gestartet sind, kommen Gäste in Scharen in den Movie Park. Doch für sie gibt es ein ernstes Hindernis: die an manchen Tagen sengende Hitze!

Das Wetter in den letzten Wochen hatte es mit wenigen Tagen Ausnahme ziemlich in sich. Es war heiß und trocken – und so soll es in den nächsten Tagen auch wieder werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt regelmäßig vor allem Kinder, Schwangere und Senioren, nicht in der Mittagshitze im Freien zu sein. Doch was tun, wenn man wie im Movie Park zeitweise stundenlang in der Warteschlange steht? Und das bei Temperaturen um 30 Grad?

Movie Park: Besucher stöhnen bei sengender Hitze

Dass man in Freizeitparks mal länger warten muss, bevor es in die Achterbahn oder in eine andere Attraktion geht, ist logisch. Das sollten Besucher einkalkulieren, schließlich ist man nicht allein unterwegs und die Kapazitäten pro Runde sind in allen Fahrgeschäften ohnehin begrenzt. Doch was tun, wenn man beispielsweise als Familie mit Kindern anstehen muss – und das bei hohen Temperaturen? Vorwürfe einzelner Besucher auf Facebook, man würde sich nicht genug um die Gäste kümmern, weist der Movie Park entschieden zurück.

Gegenüber DER WESTEN erklärt eine Sprecherin: „Wir haben unsere Qualitätsstrategie für diesen Sommer schon im letzten Winter begonnen. So haben wir in vielen Wartebereichen für Beschattungen gesorgt. Allein in diesem Jahr pflanzten wir 30 Platanen, die neben unseren Sonnenschirmen für zusätzlichen Schatten sorgen.“

Freizeitpark reagiert mit Sonnenschirmen, Dächern und Bäumen

Das sei aber nicht die einzige Maßnahme des Movie Parks. Die Sprecherin weiter: „Wir wissen, an welchen Stellen oft und lange Warteschlangen entstehen. Diese Wartebereiche haben wir jetzt überdacht, damit die Gäste Schutz vor der Sonne haben. Gerade im Kinder- und Familienbereich sind wir da sehr konsequent vorgegangen.“ Sie verweist darauf, dass die beliebte Sprinkleranlage modernisiert wurde. „Die sorgt jetzt für viel mehr Menschen für Abkühlung – wenn man denn will“, so die Movie Park-Sprecherin gegenüber DER WESTEN.

Ein Kritikpunkt bleibt aber: Die Kinosäle sind nicht klimatisiert. Dort wird lediglich durchgelüftet, gibt die Sprecherin zu. Allerdings: Die Aufführungen und 4D-Filme dauern ohnehin nicht lange, man ist zudem vor der Sonne geschützt. So oder so: Der Moviepark bleibt einen Besuch wert…