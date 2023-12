Movie Park: Endlich! Attraktionen enthüllt – das erwartet dich beim Weihnachts-Event

Endlich ist es so weit: Das Weihnachts-Event im Movie Park startet. Am Freitag (1. Dezember) können die Besucher erstmalig auch im Winter in den Freizeitpark. Das ist aber noch längst nicht alles.

+++ Movie Park: „Hollywood Christmas“ eröffnet – das musst du dringend wissen +++

Der Movie Park ist wirklich in die Vollen gegangen, um den Besuch im Park so weihnachtlich wie nur irgend möglich zu gestalten. DER WESTEN hat sich das Spektakel vorab schon ansehen dürfen und eines lässt sich definitiv sagen: Hier erwartet dich eine ganze Palette an Weihnachtsspaß.

Movie Park startet „Hollywood Christmas“

Alles leuchtet im Movie Park. „Hollywood Christmas“ kommt mit Tausenden von Lichterketten (700.000 Lichter, kilometerweise Kabel) und Hunderten Weihnachtsbäumen daher. Ein besonders großer und eine riesige Christbaumkugel begrüßen die Besucher gleich am Eingang. Es soll ja schließlich keine halbherzige Premiere werden.

Zum ersten Mal hat der Park auch im Winter geöffnet und nach einer dreiwöchigen Schließung und Vorbereitungszeit nach dem Horror-Festival können Besucher endlich das Ergebnis bestaunen. Es ist allerdings nicht das deutsche Weihnachten, das hier aufgefahren wird, sondern das amerikanische – und alles auf Hollywood gedreht. Etwas kitschig könnte man meinen, aber wirklich süß – vor allem für Kinder.

Das erwartet dich alles beim „Hollywood Christmas“

Der Movie Park hat auf jeden Fall ganz schön aufgefahren. Kinder können hier zum Beispiel Kekse verzieren oder sich bei Santa Claus auf den Schoß setzen, um dem Weihnachtsmann ihren größten Wunsch zu verraten. Aber das Weihnachtsevent hat nicht nur für die Kleinen etwas zu bieten.

Vom 1. Dezember bis zum 7. Januar laufen täglich über zehn neue Shows, darunter „A Magical Christmas Tale“ im Studio 7 oder die „Winter Plaza Show“. Dazu wird es eine Weihnachtsparade geben, Drohnen-, Zauberer- und Lichter-Shows am „Christmas Boulevard USA“ mit Weihnachtsmusik-Begleitung. Für richtiges Weihnachtsmarkt-Feeling sorgen mehrere Hütten mit Leckereien.

Währenddessen laufen im Kino Weihnachtsfilm-Klassiker wie „Kevin allein zu Hause“ oder „Der Polarexpress“. Und für Action sorgen Angebote wie Eisstockschießen und Eislaufen. Ein paar Achterbahnen werden auch geöffnet bleiben. Star Trek, Van Helsing’s Factory und die Movie Park Studio Tours bleiben den Besuchern des Bottroper Movie Parks auch während der „Hollywood Christmas“-Veranstaltung erhalten.