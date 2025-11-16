Movie Park reagiert direkt nach Halloween-Ende – es bleibt nicht viel Zeit

Im letzten Monat wurde es gruselig im Movie Park: Monster streiften durch den NRW-Freizeitpark und versetzten die Besucher in Angst und Schrecken. Am vergangenen Sonntag (9. November) endete das Halloween-Event jedoch für dieses Jahr. Die gespenstischen Kreaturen kehrten zurück in die Unterwelt und machten Platz für einen ganz besonderen neuen Gast: Santa Claus.

Kaum ist das Halloween-Event vorbei, da beginnen bereits die Vorbereitungen für das nächste große Highlight. Am 28. November startet im Freizeitpark nämlich das „Hollywood Christmas Event“. An über 20 Tagen, bis zum 5. Januar, werden sich die Besucher im Movie Park wie in einem amerikanischen Weihnachtsfilm fühlen – so kündigt es der Freizeitpark an.

Movie Park: Crew bereitet Weihnachts-Event vor

Für die Ankunft von Santa Claus ist jedoch noch einiges vorzubereiten. Auf Facebook teilt der Movie Park ein Video, in dem die Besucher einen Einblick in die Aufbauarbeiten für das bevorstehende Weihnachtsfest bekommen. Wie der Movie Park auf Facebook schreibt, bereitet die „fleißige Studio Crew“ derzeit das Set für Santa Claus vor.

Damit es im Movie Park weihnachtlich werden kann, muss natürlich erst einmal die schaurige Deko verschwinden. Und selbstverständlich darf der riesige Weihnachtsbaum auch nicht fehlen, der aktuell aufgebaut wird. Große Weihnachtskugeln zieren die Straßen des Freizeitparks und werden im gesamten Park aufgehängt.

Shows stehen „im Rampenlicht“

Insgesamt sollen über 800.000 Lichter im Freizeitpark angebracht werden, um die Besucher in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Neben der weihnachtlichen Dekoration erwarten die Besucher noch einige Überraschungen im Movie Park. Auf der Website kündigt der Freizeitpark an, dass insbesondere die Shows „im Rampenlicht stehen“.

Während der Weihnachtszeit finden im Movie Park verschiedene Shows statt, darunter die „Christmas Tree Celebration“ und die „Hollywood Christmas Parade“. Im Western-Saloon wird auch dieses Jahr die beliebte Tanz- und Gesangsshow „Meet Santa & Friends“ aufgeführt.

Die Vorfreude auf das Weihnachtsevent im Movie Park ist groß. In den Facebook-Kommentaren schreiben begeisterte User: „Ich freue mich schon. Das ist viel schöner als jeder überfüllte Weihnachtsmarkt.“ Ein anderer Nutzer kündigt sogar an: „Ich habe schon gebucht.“ Bis es Ende November im Freizeitpark weihnachtlich wird, hat die Crew jedoch noch einiges zu tun. Anerkennend schreibt ein Nutzer: „Ihr macht einen tollen Job.“