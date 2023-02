Movie Park verkündet Hammer: Mega-Star kommt zu Besuch – jedes Kind kennt seine Stimme

Wahnsinns-Neuigkeiten vom Movie Park! Noch einen Monat ist es hin, bis der Freizeitpark wieder seine Tore öffnen wird. Doch schon jetzt können sich die Besucher auf ein ganz besonderes Event freuen.

Und zwar werden am ersten April wahre Stars in den Movie Park kommen. Das ist kein Aprilscherz! Die Besucher können sich auf was gefasst machen.

Movie Park bekommt Star-Besuch

Vorfreude ist bekanntlich die beste Freude. Am 24. März ist die Eröffnung 2023! Bis dahin müssen sich die Besucher noch ein bisschen gedulden. Dafür hat der Park schon jetzt einen Termin im April angekündigt, der es in sich hat. Und das sind „schwammtastische Neuigkeiten“! Na, erkannt?

„Bikini Bottoms berühmteste Stimmen kommen in den Movie Park Germany!“, kündigt der Park an. Die Synchronsprecher von Spongebob Schwammkopf (Santiago Ziesmer), Patrick Star (Fritz Rott) und Mr. Krabs (Jürgen Kluckert) der beliebten TV-Serie „Spongebob Schwammkopf“ kommen an dem Tag zu einer Autogrammstunde vorbei. Zwischen 11.00 und 12.30 Uhr sowie von 13.00 bis 14.30 Uhr werden die drei im Nick Shop eifrig signieren.

Fans vermissen früheren Sprecher

„Wenn Ihr also genau so aufgeregt seid wie wir, dann schwingt Euch an Deck und kommt ja nicht zu spät!“, rät der Park. Auch die Sprecher sind schon ganz aus dem Häuschen. „Wir können es kaum erwarten, zahlreiche Fans der Serie zu treffen und uns mit ihnen auszutauschen“, freut sich Santiago Ziesmer, der im Deutschen dem gelben Quadratkopf seine Stimme leiht. „Wir freuen uns auf die Autogrammstunde und unseren erneuten Besuch im Movie Park.“

Denn schon 2019 waren er und Fritz Rott am Hollywood-Set im Bottroper Park zu Gast. Damals konnten nicht alle Fans eine Autogrammkarte ergattern. Deshalb nun die zweite Runde – zusätzlich mit Mr. Krabs alias Jürgen Kluckert. Der Synchronsprecher dürfte vielen auch bereits als Stimme vom großen Elefanten Benjamin Blümchen bekannt sein.

Auch auf Facebook sind die Besucher begeistert. Obwohl sich der ein oder andere neben Autogrammen noch mehr über eine „persönliche Audioaufnahme“ freuen würde. Schließlich sind die Stars für ihre Stimmen und nicht für ihre Unterschrift bekannt. Ein Nutzer hätte zudem gerne die frühere Stimme von Patrick Star, Marco Kröger, gesehen. Der sei „unübertroffen“.