Saison-Rabatt im Movie Park – doch Besucher haben nur wenige Tage Zeit

Du bist ein Adrenalin-Junkie und könntest 20 Runden hintereinander Achterbahn fahren? Dann könnte sich ein Saisonpass in einem Freizeitpark deiner Wahl vielleicht lohnen. Wer im Ruhrgebiet wohnt, der kann nun für begrenzte Zeit im Movie Park vergünstigt ein Saisonticket für 2026 kaufen.

Seit dem 8. August ist die Saisonpässe 2026 verfügbar. Und im kommenden Jahr plant der Movie Park große Aktionen, denn der Freizeitpark feiert 30. Geburtstag! Auf Besucher kommen neue Öffnungszeiten und viele spannende Highlights in den Movie Park Studios zu (hier mehr Einzelheiten). Anlässlich des Jubiläums können Besucher viel Geld sparen – allerdings nicht mehr lange.

Movie Park lockt mit Mega-Rabatt

„Der 4. Juli 2026 wird zum filmreifen Höhepunkt mit einer großen Jubiläumsfeier bis in die späten Abendstunden“, so die große Ankündigung. Neue Charaktere, Sets und Attraktionen warten auf die Besucher. Wer gleich an mehreren Tagen im Jahr 2026 bei den Dreharbeiten mit dabei sein will, kann sich einen der Saisonpässe ergattern.

Du hast die Auswahl zwischen dem Saisonpass, Bronze, Silber oder Gold. Bronze ist für gewöhnlich die preisgünstigste Variante mit 89,90 Euro, doch zur Zeit gibt es ein Angebot. Den Saisonpass Silber bekommen Besucher 33 Prozent günstiger und zahlen anstatt 129 Euro nur 87 Euro. Jeder Saisonpass ermöglicht in der Saison 2025 und 2026 freien Einritt – so oft man will.

Die Saisonpreise im Movie Park samt Rabatt:

Saisonpass Bronze 89,90 Euro – kein Rabatt

Saisonpass Silber 129,90 Euro – mit Rabatt nur 87 Euro

Saisonpass Gold 149,90 Euro – mit Rabatt nur 100,40 Euro

Saisonpass Platin 179,90 Euro – mit Rabatt nur 120,50 Euro

Besucher sparen spätestens ab dem 3. Besuch

Der Preis für ein datiertes Tagesticket für einen Erwachsenen kostet 29,90 Euro, während ein flexibles Ticket schon 58,90 Euro kosten. Ein Saisonpass könnte sich also spätestens ab dem 3. Besuch lohnen. Zusätzlich gibt es verschiedene Vorteile, die mit den Pässen verbunden sind und je nach Stufe natürlich mehr werden. Platin-Inhaber haben beispielsweise die Parkplatzgebühr sowie zwei Mal freien Eintritt für einen Freund und 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Souvenirs & Gastronomie inklusive.

Die vergünstigten Saisonpässe für den Movie Park gibt es aber nur für eine begrenzte Zeit. Wer bis zum 7. September 2025 nicht zuschlägt, verpasst die 33 Prozent Rabatt und muss den regulären Preis zahlen.