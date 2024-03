Movie Park lässt die Katze aus dem Sack – für Besucher dürfte es alles ändern

Die Tage bis zum offiziellen Saisonstart des Movie Parks sind gezählt. Am 22. März 2024 öffnet der Freizeitpark in Bottrop wieder seine Türen für Besucher – und die können es ob der angekündigten Neuerungen wohl schon jetzt kaum erwarten.

Denn in diesem Jahr sollen nicht nur ein neuer Film und eine neue Show im Movie Park an den Start gehen (>> DER WESTEN berichtete). Auch ein ehemaliges Restaurant wurde komplett umgebaut und lockt jetzt mit einem völlig neuen Konzept. Doch vielen Kunden bereiten die Preisaussichten etwas Sorge.

Movie Park: Neues Restaurant setzt auf Buffet

Der Bottroper Freizeitpark öffnet mit der „Trattoria Hollywood“ schon bald sein erstes und bislang einziges „All you can Eat“-Restaurant, wie eine Sprecherin des Movie Parks auf Nachfrage unserer Redaktion angibt. Mehr dazu liest du hier >>>.

Zur Eröffnung des Restaurants gibt es sogar ein besonderes Angebot. Für 46,50 Euro pro Person können Kunden in Zeitfenstern von 12 bis 14 und von 15 bis 17 Uhr am italienischen Buffet zuschlagen und Pizza- und Pasta-Spezialitäten genießen. Für einen Aufschlag von 12 Euro pro Person gebe es sogar noch eine Getränkepauschale obendrauf. Bei Besuchern sorgten diese Preisaussichten erst mal für einen Schock.

Im Movie Park eröffnet ein neues Restaurant. Foto: Movie Park

„Da sind so manche Restaurants in Freizeitpark Hotels der Konkurrenz wie Europapark oder Efteling günstiger und das gänzlich ohne Zeitdruck“, hieß es so etwa in einer Fangruppe bei Facebook. Der Park weißt gegenüber dieser Redaktion jetzt aber nochmal explizit darauf hin, dass es sich dabei nur um besonderes „B2B“-Angebot für Gruppen ab 20 bis 40 Personen handelt. „Jedoch ist darin auch der Eintrittspreis in den Park enthalten“, so eine Sprecherin.

Jetzt ist es offiziell!

Doch was müssen Familien oder Freunde, die nicht in Großgruppen unterwegs sind, für einen Restaurant-Besuch bei der „Trattoria Hollywood“ hinblättern? Auch darauf kann der Movie Park schon jetzt Antwort geben.

Demnach zahlen Erwachsene 29,90 Euro und Kinder 15,90 Euro pro Person und bekommen dafür nicht nur eine „All you can eat“-Flatrate, sondern können auch so viel trinken wie sie wollen. Kinder unter 4 Jahren essen gratis, heißt es darüber hinaus in der Story des Movie Parks von Donnerstag (14. März). Wie das Angebot von den Besuchern aufgenommen wird, wird sich erst ab dem 22. März zeigen.