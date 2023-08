Movie Park zieht erneut die Preise an – Besucher müssen schlucken: „Da bin ich raus“

Die letzte Preiserhöhung im Movie Park Germany ist gerade einmal ein Jahr her. Jetzt hat der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen erneut an der Preisschraube gedreht. Das sorgt bei dem ein oder anderen Movie-Park-Fan für lange Gesichter.

Bei genauer Betrachtung fällt allerdings auch auf: Der Freizeitpark hat sein Angebot erweitert. Und für Sparfüchse gibt es einen besonderen Deal.

Movie Park erhöht die Preise

Der Jubel war groß kurz vor den Sommerferien. Da verkündete der Movie Park, dass es erstmals in diesem Jahr eine Winter-Saison geben werde. Viele Besucher fragten sich sofort, ob ihre Saisonpässe auch für „Movie Park’s Hollywood Christmas“ gelten werden. Die Antwort lautet: jein.

Denn nur wer seinen Saisonpass für die anstehende Saison verlängert, kann den Freizeitpark in der Weihnachtszeit kostenlos besuchen (ab Stufe Gold). Dafür müssen die Movie-Park-Fans allerdings auch tiefer in die Tasche greifen. Denn die neuen Saisonpässe kosten fast alle 20 Euro mehr als noch im Vorjahr. Ausnahme ist der Bronze-Pass. Hier zahlst du weiterhin 79,90 Euro. Allerdings kannst du das Winter-Event mit dem günstigsten Pass auch nicht kostenlos besuchen. Eine Movie-Park-Sprecherin bestätigte auf Nachfrage von DER WESTEN, dass die Preiserhöhung mit dem erweiterten Angebot in Verbindung steht: „Mit ‚Movie Park’s Hollywood Christmas‘ bieten wir ein neues Winterevent mit vielen neuen Unterhaltungsmomenten und Specials für unsere Gäste an. Daher haben wir die Saisonpasspreise leicht und zu einem fairen Preis angehoben.“ Die Sprecherin verweist darauf, dass die Erhöhung unter dem Preis einer Tageskarte liege.

So viel kosten die Saisonpasse für die Saison 2023/2024:

Platin-Pass: 169,90 Euro

Gold-Pass : 139,90 Euro

Silber-Pass: 119,90 Euro

Bronze-Pass: 79,90 Euro

Sparfuchs-Tipp für Movie-Park-Fans

„Alles wird teurer“, stöhnt dennoch ein Besucher im Netz. Eine andere Besucherin muss kapitulieren: „Da bin ich entspannt raus“. Andere verweisen auf die zahlreichen Vorteile, die bei den Saisonpässen inbegriffen sind. „Jeder, der über die Preise jammert, sollte mal nachrechnen. Alleine der Gratis-Eintritt für Efteling rechnet sich“, so ein Fan, der neben den Kooperationsangeboten mit anderen Freizeitparks noch auf die Wintersaison und die zweimalige Möglichkeit verweist, Freunde mitzunehmen. Daher wolle er seinen Platin-Pass zeitnah verlängern. Und das kann sich lohnen.

Denn wer seinen aktuellen Saisonpass 2023 im Park verlängert, bekommt nach Angaben des Parks einen Rabatt von 15 Euro auf den regulären Preis. Damit ist die Preiserhöhung von 20 Euro beinahe egalisiert. Bis zum 30. September 2023 gibt es sogar noch einen Mega-Deal für Sparfüchse. Wer drei gültige Gold- oder Platinpässe gleichzeitig verlängert, bekommt diese zum Preis von zwei Saisonpässen.