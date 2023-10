Movie Park: Besucher rätseln über Attraktion – Freizeitpark wird deutlich

Der Movie Park in Bottrop gehört zu den beliebtesten Freizeitparks Deutschlands, lockt jährlich Millionen Gäste. Klar, dass die Attraktionen auch für Kinder das Maß aller Dinge darstellen. Allen voran der US-Erfolgshit „Paw Patrol“ ist nahezu jedem Kind bekannt.

Die kleinen Feuerwehr-Hunde mit verschiedenen Fähigkeiten locken schon Tausende Kinder vor die TV-Geräte. Und auch im Movie Park sind Marshall, Chase, Rubble, Rocky, Everest und natürlich Skye für Fotomotive extrem begehrt. Jetzt meldet sich eine Mutter auf Facebook – und sie hat eine ganz besondere Bitte, die ihrem Sohn gilt!

Movie Park: Besucher rätseln über Attraktion

In einer Movie Park-Gruppe schreibt sie zunächst: „Mein Sohn liebt Marshall und wir waren schon dieses Jahr siebenmal via Jahreskarte da. Und es war nie Marshall da!“ Dann fragt sie: „Hat jemand eine Routine herausfinden können, an welchen Tagen welche Puppen da sind oder ist es einfach totaler Zufall? Im Disneyland beobachten die Leute oft Routinen, das hilft manchmal. Daher die Frage, in der Hoffnung, dass es eine Routine gibt. Möchte nur meinem Sohn eine Freude machen!“

Tatsächlich rätseln andere Movie Park-Fans darüber, wann der Hund im roten Feuerwehrmann-Anzug zu sehen ist. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Marshall haben wir schon bei der Parade gesehen. Waren an einem Montag dort.“

„Auf dem Schild steht glaube ich, wer wann rauskommt. Meine ich mal gelesen zu haben.“

„Waren letzten Samstag da und da waren Marshall und Chase da.“

„Letzten Sonntag war er im Park!“

Freizeitpark deutlich

Puh, was denn jetzt? Ist Marshall wirklich nur an bestimmten Tagen im Movie Park? Oder gibt es eine interne Reihenfolge für jeden Wochentag? DER WESTEN fragte beim Movie Park an – und tatsächlich müssen Besucher auch etwas Glück haben, um ihren Lieblingscharakter zu erwischen!

Sprecherin Ann-Katrin Dölken zu DER WESTEN: „Die ‚Paw Patrol‘-Figuren wechseln sich den Tag über ab und es kann variieren, wann welcher Hund anzutreffen ist. Daher kommunizieren wir keine festen Zeiten für einen bestimmten Hund, sondern immer nur die allgemeinen ‚Meet & Greet‘-Zeiten.“ Heißt also im Klartext: Man muss die Augen offen halten und sich eventuell in Geduld üben. Na, die Zeit kann man ja so lange auch in anderen Attraktionen vertreiben…