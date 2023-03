Movie-Park-Hammer! Attraktion lässt Besucher ausrasten: „Wir haben es so sehr gehofft“

Endlich ist es soweit. Nach der langen Winterpause öffnet der Movie Park am 24. März wieder seine Tore. Kurz vor der Wiedereröffnung hat der Freizeitpark aus Bottrop Kirchhellen nun seine Fans auf die neue Saison eingestimmt.

Dabei hat der Movie Park enthüllt, welche neuen Attraktionen die Besucher erwarten. Die Rückkehr einer Show bringt dabei besonders viele Fans zum Jubeln.

+++ Movie Park mit Umbauarbeiten – Besucher können sich freuen +++

Movie Park: Das erwartet dich zur neuen Saison

Jetzt ist es offiziell. Im vergangenen Jahr hatte der Movie Park schon angekündigt, dass es eine neue Stunt-Show zur Saison 2023 geben wird. Der Name: „Operation Red Carpet“. Glamourös und rasant soll es werden, wenn die Darsteller mit den Besuchern in die Welt von Los Angeles eintauchen, verspricht der Freizeitpark.

Doch nicht nur die Stunt-Show wird neu aufgelegt. Auch ein Show-Act, der schon im vergangenen Jahr für Begeisterung gesorgt hat, kehrt zurück. Die Rede ist vom Magier Christian Farla, der seine Show „Sherlock Holmes – A Game of Mystery“ aufs Parkett des Studio 7 zauberte. Auch in dieser Saison wird der Illusionist ab dem 22. Juni wieder in die Rolle des bekanntesten Detektivs der Welt schlüpfen. Besucher können sich auf ein überarbeitetes Programm freuen, heißt es.

Movie Park: „Genial, wir haben es so sehr gehofft“

Die Ankündigung sorgte bei Facebook bereits für Jubelstürme. „Die Magiershow kommt zurück? Genial, wir haben es so sehr gehofft“, feiert ein Fan. „Das Comeback von Christian Farla freut mich besonders. Die Show war super gelungen und eine tolle Ergänzung für den Park“, pflichtet ein anderer bei und freut sich ebenfalls auf die neue Stunt-Show: „Das Stuntteam war schon vorher super und das neue Set wird es nur noch besser machen.“

Mehr Themen:

„Am meisten freue ich mich natürlich auf das HHF (Anm. d. Red.: Halloween Horror Festivalmit) all den liebenswerten Monstern“, sagt eine andere Userin. Das Horror-Festival feiert in diesem Jahr ein Jubiläum, wird 25 Jahre alt. Los geht es an 25 Eventtagen vom 30. September bis zum 12. November. „In den vergangenen Jahren haben wir es geschafft, das Halloween-Event kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu vergrößern“, sagt Halloween-Projektleiter Manuel Prossotowicz und verspricht: „Natürlich haben wir uns für unsere Gäste zu diesem besonderen Geburtstag einige neue Ideen einfallen lassen. Einen Cliffhanger können die Horrorwood Studios bereits jetzt platzieren: Halloween-Fans dürfen sich zum großen Jubiläum auf mindestens ein neues, großes Horrorlabyrinth freuen.“

Neben den Jubelstürmen lösten die Ankündigungen bei manchem Fan aber auch Enttäuschung aus: „Ich hätte mir gehofft das am Time Rider Mal wieder was gemacht wurde, das ist ja nur noch ein Schatten seinesgleichen.“ Ob und wann die Attraktion renoviert wird, ist allerdings nicht bekannt.