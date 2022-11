Movie Park: Kleiner Besucher macht „Monster“ fassungslos – „Seid meine Halloween-Helden“

Am 14. November hat sich der Movie Park für diese Saison abgemeldet. Nun herrscht Winterpause in dem Freizeitpark in Bottrop. Am Sonntag ging damit auch das allseits beliebte Halloween Horror Festival zu Ende – jedoch nicht ohne eine letzte große Überraschung für die Monster-Darsteller.

Die bekamen nämlich Besuch von einem kleinen Jungen, der ihnen allen einen Brief überreichte. Was darin stand, berührte die Movie Park-Mitarbeiter zutiefst.

Movie Park-Besucher mit rührender Geste gegenüber Monstern

DER WESTEN hatte bereits berichtet, dass die Monster-Darsteller im Park immer wieder von Besuchern beleidigt und teilweise sogar angegriffen werden. Hier nun ein rührendes Gegenbeispiel dafür, wie sehr sich viele Besucher über das Engagement der Schausteller freuen. Am 13. November war der letzte Tag des Festivals und auch der letzte, bevor der Park sich in die Winterpause verabschiedete.

An diesem Tag sorgte ein kleiner Junge für Aufsehen. Zusammen mit seiner Familie hatte er den Park vor allem wegen des Festivals besucht. Er und seine kleine Schwester kamen beide geschminkt und kostümiert und der Junge wollte mit allen Monster-Darstellern ein Foto machen. Im Anschluss bedankte er sich bei den Scareactors auf besonders rührende Weise: mit einem handgeschriebenen Brief.

Foto: privat

Movie Park: Besucher bedankt sich bei Monstern

Tatsächlich kam die Familie schon seit 2019 mehrfach in den Park. „Nachdem wir aber alle Ausflugziele für Kinder mehrfach besucht hatten, wollten wir mal etwas anderes machen“, erzählte Mutter Beate gegenüber DER WESTEN. Weil das HHF aber erst ab zwölf Jahren empfohlen wurde, zeigte sie ihrem Sohn Max (8) das Monster-Casting auf YouTube. Er verstand, dass es nur verkleidete Menschen waren, hatte aber dennoch Angst, sie könnten ihn erschrecken. Da hatte Mutter Beate eine Idee: „Wenn wir ihn auch schminken, haben die Monster entweder Angst vor ihm oder sehen ihn als Freund an“. Gesagt, getan.

Und seither kam die Familie jedes Jahr in den Park und jedes Mal – 2022 sogar sage und schreibe 14 Mal! Für jedes Monster – das wollte – gab es auch ein Foto mit Max und im Anschluss einen Dankesbrief. Im letzten Jahr hatte sich der Junge besonders gefreut, seine Lieblingsmonster wiederzusehen.

„Du und deine Kollegen seid meine Halloween-Helden“, schrieb er damals in einem ähnlichen Brief – offensichtlich noch mit der Unterstützung seiner Eltern. „Man merkt, mit welcher Begeisterung jedes einzelne Monster geschminkt ist und durch den Park geistert.“ Und 2021 fand die Familie noch ein paar aufbauende Worte. „Falls du dich doch mal fragen solltest, warum du das überhaupt noch machst, solltest du wissen, dass du mich und unzählige kleine und große Kinder glücklich machst! Denk nicht an die Doofmänner, die sich aufspielen, dich beleidigen und schimpfen.“

Max im Movie Park. Er kommt jeden Tag anders geschminkt. Foto: Privat

Max und Jule im Movie Park. Foto: Privat

Monster ganz ergriffen

Seine Motivation dahinter gab Max auch in dem 2021-Brief preis: „Wenn ich groß bin, möchte ich auch als Monster Leute im Movie Park erschrecken“.

Die Darsteller des Movie Parks waren auch in diesem Jahr wieder ganz gerührt, als Max ihnen am Sonntag einen Brief überreichte. „So was baut auf“, sagte ein Monster gegenüber DER WESTEN. Und auch ein anderes empfand die Geste mehr als tröstlich. „Er war auch richtig süß verkleidet und ist voller Strahlen von Monster zu Monster gerannt und hat jedem einen Zettel gegeben und die Eltern haben dann die Reaktionen fotografiert. Das sind die Momente, die alles wieder gut machen.“