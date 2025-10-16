Movie Park verkündet bittere Nachricht – es geht um das Horrorfestival

Halloween-Fans aufgepasst! Der Movie Park hat eine wichtige Nachricht für alle Gruselliebhaber verkündet. Für Samstag, den 18. Oktober, gibt es fast keine Tickets mehr. Wer an diesem Tag noch das Halloween Horror Festival besuchen will, muss sich beeilen, denn die Restkontingente sind bald erschöpft.

Doch keine Panik! Der Movie Park lässt die Kunden nicht im Dunkeln tappen. „An vielen weiteren Eventtagen habt Ihr die Chance, das Halloween Horror Festival zu erleben“, verspricht der Freizeitpark auf seinen Social-Media-Kanälen.

Schnell sein lohnt sich im Movie Park

Das beliebte Halloween Horror Festival erfreut sich großer Nachfrage. Kein Wunder, schließlich lockt der Movie Park mit furchteinflößenden Attraktionen, gruseligen Charakteren und jeder Menge Schockmomenten: Ein authentisches Halloween-Feeling, weshalb der Freizeitpark so beliebt ist.

Die verbleibenden Eventtage füllen sich aber ebenfalls schnell. Wer den perfekten Horror-Ausflug mit seinen Freunden oder der Familie plant, sollte also zügig handeln. „Schnell sein lohnt sich!“, appelliert der Movie Park, der mit packenden Horror-Mazes und beeindruckenden Shows jedes Jahr aufs Neue Tausende Besucher begeistert.

Tickets online sichern

Der Movie Park empfiehlt, sich online jetzt noch schnell die begehrten Tickets für die bevorstehenden Termine zu sichern. „Also am besten jetzt mit Euren Horrorbuddies einen (Schlacht)plan schmieden, einen Besuchstag auswählen und Tickets sichern!”, rät der Park. Eine wichtige Info für alle, die einen Adrenalin-Kick suchen.

Das Halloween Horror Festival hat sich längst als Highlight der Saison etabliert und lockt Besucher aus ganz Deutschland. Der Movie Park verwandelt sich dafür in ein einzigartiges Grusel-Paradies, das seinesgleichen sucht.

Bis Anfang November haben die Fans die Möglichkeit, die irre Show im Movie Park zu sehen. Weitere Infos dazu erhältst du hier.