Movie Park: Beliebte Attraktion kehrt zurück – Besucher können es kaum erwarten! „Endlich“

Viele Besucher haben darauf gewartet und jetzt hat es der Movie Park endlich verkündet! Im Freizeitpark kehrt die beliebte Parade zurück.

Bei der Movie Park Parade können die kleinen und großen Besucher sich unter anderem auf ihre Lieblingsdarsteller und Lieblingscharaktere freuen, die sie dann antreffen. Die Ankündigung sorgt jetzt schon für Freude.

Movie Park: Beliebte Attraktion kehrt zurück

Die Besucher haben gewartet und gefordert, jetzt wurden sie belohnt. Die Movie Park Parade im Freizeitpark in Bottrop ist sehr beliebt. Vier Tage in der Woche haben die Gäste die Möglichkeit, ihre Lieblingscharakter oder Darsteller zu treffen und dürfen sich auch auf besondere Showacts freuen.

Laut den Betreibern gibt es die Parade sogar noch öfter zu sehen. In diesem Jahr steht die Parade unter dem besonderen Motto „Hollywood on Parade“, die es von Donnerstag bis Sonntag um 15 Uhr zu sehen gibt. Dabei haben die Besucher auch die Möglichkeit, den Umzug von „Hollywood Street Set“ über die „Streets of New York“ zu begleiten.

Vorfreude bei den Besuchern

Auf Facebook sorgt die Ankündigung der Rückkehr der Movie Park Parade für viel Begeisterung. „Wer freut sich auch so wie wir?“, fragt der Freizeitpark. Innerhalb kürzester Zeit hat der Beitrag mehr als 500 Gefällt-Mir-Angaben und zahlreiche Kommentare.

„Endlich“, freut sich eine Frau. „Das muss auch sein“, findet eine andere. Viele schreiben auch, dass sie sich extra dafür einen Tag Zeit nehmen werden, um den Freizeitpark zu besuchen. In den Kommentaren sind auch viele niederländische Fans zu finden, die ihren nächsten Trip nach Bottrop in den Movie Park schon planen. Neben der „Hollywood on Parade“ gibt es noch viele weitere Shows, die die Besucher auf der Homepage des Freizeitparks erkundigen können. Doch über die Rückkehr der beliebten Parade freuen sie sich am meisten.

