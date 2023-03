Movie Park gibt zahlreiche Änderungen bekannt – HIER werden Besucher es besonders merken: „Mein Highlight“

Was erwartet dich in der neuen Saison im Movie Park? Besucher werden Augen machen, wenn der Freizeitpark ab dem 24. März wieder öffnet. Es gibt eine neue Stunt Show, einen neuen Walking Character und und und.

Und auch bei der Infrastruktur im Movie Park hat sich so einiges getan. Darunter befinden sich ein paar Änderungen, auf die Besucher schon lange gewartet haben.

Movie Park: DAS ist neu in der Saison 2023

Ein paar Veränderungen im neuen Jahr dürften den Besuchern schon bekannt sein. Und zwar zieht eine neue Stunt Show ein. „Operation Red Carpet“ kommt ins Studio 6 und bringt Hollywood-Glamour aus Los Angeles mit. Bei der Preisverleihung des „Goldenen S.A.M.“ kommt es zu einer Verfolgungsjagd mit Auto- und Bikerstunts, Special Effects und eigenem Soundtrack. Passend dazu läuft auch auf den Straßen ab März ein neuer Walking-Act-Character mit dem Namen „S.A.M.“ herum – eine sprechende Filmklappe.

+++ Schloss Beck startet in neue Saison – doch für Besucher gibt es eine traurige Änderung +++

Vom Cosplay Day, über den neuen Camera Day, die US-Car-Show und den Cheerleading Championship wird es eine Reihe von Events in diesem Jahr geben. Zudem feiert Illusionist Christian Farla im Juni sein Comeback und wird im Studio 7 ein paar neue Tricks aufführen. Nicht zu vergessen die Autogrammstunde mit den Synchronstimme von SpongeBob Schwammkopf, Patrick Star und Mr Krabs im Nick Shop am 1. April. Und im Herbst (30. September bis 12. November) startet dann das 25. Jubiläum des allseits beliebten Halloween Horror Festivals. Dafür ist mindestens ein neues Horrorlabyrinth geplant.

Umbenennungen und neue Service-Angebote

Die „MP Xpress“, eine Looping-Hängeachterbahn im Western Themenbereich des Parks, heißt nun „Iron Claw“. Das und die neu komponierte Musik für den Bereich soll ihn näher an die Movie Park Studios anbinden. Und auch der Red Carpet Store wird umgebaut und umbenannt in „The Toymaker“. Er soll einem amerikanischen Spielwarengeschäft ähneln und an frühere Jahrmärkte erinnern. Und selbst aus dem „Camelot Store“ wird nun der Laden „Witches and Wizards“.

Der Movie Park erfreut seine Besucher mit neuen Highlights: Zum Beispiel der nächsten Stunt Show. Foto: Movie Park

Wie angekündigt, allerdings um ein Jahr nach hinten verschoben, kommen 2023 auch die digitalen Anzeigen für die Wartezeiten und Parkpläne. Das wird den Gästen ihren Besuch sicher erleichtern. Zurück ist auch das Doghouse. Hier können Hunde bleiben, während ihre Herrchen durch den Park streifen.

Movie Park verfolgt Qualitätsstrategie

Nachhaltigkeit, Qualität und Energieeffizienz stehen 2023 ganz oben auf der Liste der Geschäftsführung. Neue Lichttechnik und LED-Lampen sollen zudem über 94% an Energieeinsparungen bringen. Nachhaltig wird es auch wieder im Gastronomiebereich mit wiederverwendbaren Pfandbechern.

„Wir verfolgen in dieser Saison zudem unsere Qualitätsstrategie weiter und gehen auf die Bedürfnisse unserer Gäste ein, um ein noch familienfreundlicheres Gesamterlebnis zu schaffen“, verkündet Thorsten Backhaus, Geschäftsführer des Parks. Teil davon sind die neuen Plantagen zum Beispiel im Wartebereich der „Backyardigans: Mission To Mars“ und der „Splat-O-Spehere“. In anderen Aufenthaltsbereichen gibt es nun Sonnenschirme und Sitzmöglichkeiten mit Schatten.

Mehr News:

In der Winterpause hat der Park auch zwei Sanitäranlagen renoviert – einmal hinter dem „Hollywood Boulevard“ und vor dem „Van Helsing’s Club“. Darauf freuen sich schon jetzt viele Besucher. „Freu mich auf die neuen Toiletten – wird mein Highlight dieses Jahr werden“, schreibt ein Nutzer auf Facebook. Also nichts wie hin! Aktuell kannst du dir im Vorverkauf noch rabattierte Eintrittskarten für 28,45 Euro das Stück sichern.