Tickets für Halloween-Event im Movie Park im Verkauf – sofort beginnt die Preis-Diskussion

Diese Nachricht hat unter Grusel-Freunden für Ekstase gesorgt. Für das diesjährige Halloween-Horror-Festival hat der Movie Park zwei neue Horrorhäuser angekündigt (mehr dazu hier >>>).

Seit Dienstag (16. September) sind die Tickets für die Halloween-Attraktionen verfügbar. Die Preise dafür sorgen bei Movie-Park-Fans für reichlich Diskussionsstoff.

Movie Park: Das kosten die (neuen) Horrorhäuser

Ab dem 27. September ist es so weit. Dann startet die 28. Ausgabe des Halloween-Events Bottroper Freizeitpark. Viele Fans können es kaum noch erwarten und haben sich am Dienstag direkt die ersten Slots für den Eintritt in die Horrorhäuser besorgt.

Im Vorfeld hatten sich viele gefragt, wie hoch der Movie Park den Eintritt für die „Mazes“ ansetzt. Jetzt ist klar: Die Preisspanne liegt zwischen 4 Euro („Unhallowed 2 – Show“) und 12 Euro („A Quiet Place“). Für den neuen „Blood Moon Trailer Park“ werden im Startszenario 6 Euro fällig. Sollte es sich erneut um ein dynamisches Preismodell handeln, können die Preise an besonders gefragten Tagen – zum Beispiel an Halloween – abweichen.

Preis-Debatte unter Movie-Park-Fans

Im Netz sorgen die Preise für die Horrorhäuser für Aufregung. Viele möchten sich nicht daran gewöhnen, dass der Freizeitpark einen zusätzlichen Eintritt für die Horror-Attraktionen verlangt. Mancher empfindet den Park-Eintritt schon als teuer genug.

Andere merken an, dass der Movie Park durch die Horror-Attraktionen hohe zusätzliche Kosten haben. Allein der Einsatz zahlreicher Schauspieler, die als „Monster“ durch den Freizeitpark geistern, dürfte die Budget-Kosten mächtig in die Höhe treiben. Andere weisen darauf hin, dass die Preise im Vergleich zum letzten Jahr nicht gestiegen sind und die neue Maze vergleichsweise günstig ist. Tatsächlich wurden in der Vergangenheit für die Horrorhäuser zum Teil 15 Euro verlangt. Da ist die neue Trailer-Park-Maze mit 6 Euro ein regelrechter Schnapper.