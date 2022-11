Movie Park: Halloween-Special enttäuscht Besucher – „Echter Reinfall“

Im Movie Park sind die Monster los – und das nicht zum ersten Mal. Passend zu Halloween gibt es in dem Freizeitpark wieder ein gruseliges Special.

Doch die Meinungen der Besucher gehen bei dem Thema weit auseinander. Während einige sehr begeistert von der Aktion des Movie Parks sind, finden andere, dass das Ganze ein „echter Reinfall“ ist.

Halloween-Special im Movie Park

Halloween gehört mittlerweile auch für viele Deutsche zu den besonderen Terminen im Jahr. Das Event erfreut sich einer großen Beliebtheit. Diesen Umstand macht sich auch der Movie Park zu Nutze. Extra für die Halloween-Liebhaber gibt es in dem Freizeitpark eine besondere Aktion. So gab es in diesem Jahr unter anderem mit der „Madhouse – Insanity lives here“ eine spezielle Show.

Daneben bietet der Park auch unterschiedliche Horror-Häuser an, in denen die gruseligsten Kreaturen den Besuchern das Fürchten lehren sollen. Über Instagram machte der Park kürzlich nochmal Werbung für seine besondere Show. Doch die kommt offenbar nicht bei allen gut an.

Besucher haben sehr unterschiedliche Meinungen

„Der Tag der Tage ist endlich gekommen! Auf dem Gelände der Horrorwood Studios herrscht Hochbetrieb: Jede Menge Schreie erfüllen das Set und unsere Monster kennen kein Erbarmen. Zu ihrem Jahrestag fühlen sie sich nämlich besonders motiviert und zeigen sich von ihrer best(ialischst)en Seite“, heißt es unter anderem in dem Post. Außerdem werden die Fans noch gefragt, wie sie ihr Halloween verbringen.

Ein Besucher nutzt den Post, um seinem Ärger Luft zu machen. „Was war denn das gestern für ein Reinfall?! Da möchte man für teuer Geld Halloween bei euch verbringen und dann hat man sich die falschen Karten dafür gekauft? Karten, die einem nicht dazu berechtigten, in die noch extra zu zahlenden Horror-Attraktionen gehen zu können? Echter Reinfall“, schreibt der Mann. Offenbar hat er nur eine allgemeine Karte für den Park, aber nicht die zusätzlichen Karten für die Halloween-Aktionen gekauft. Aber er ist nicht der einzige Besucher, der Kritik äußert. „Nie wieder“, kommentiert eine Frau. Ein anderer beschwert sich darüber, dass es viel zu voll gewesen sei.

Es gibt aber auch sehr positives Feedback. „Waren gestern in der Madhouse Show und sind begeistert. Die Show ist richtig gut geworden“, schreibt eine Besucherin. Weitere stimmen ihr zu. Offenbar kann man es nicht allen recht machen.