Movie-Park-Mitarbeiter brutal verprügelt – Besucher beschreiben erschütternde Szenen: „War heftig“

Der Schock sitzt tief bei Besuchern und Mitarbeitern des Movie Parks. Am Wochenende ist ein „Monster“ im Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen brutal zugerichtet worden. Der Mitarbeiter zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

Seinen Darstellungen zufolge sollen Besucher ihn um ein Foto gebeten haben. Als der Essener verneinte, habe er von drei Männern und drei Frauen Schläge und Tritte kassiert. Der 49-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden (mehr dazu hier). Es soll nicht der einzige erschreckende Vorfall an diesem Tag im Movie Park gewesen sein, berichten jetzt andere Besucher.

Movie Park: Horror-Stimmung vor Halloween

Schaurig und gruselig soll es zwar sein zum Halloween-Horror-Festival im Bottroper Freizeitpark. Doch jedes Jahr schlagen vereinzelte Besucher komplett über die Strenge. Immer wieder werden die verkleideten Darsteller angegriffen, bepöbelt oder angespuckt.

Es handelt sich zwar um Einzelfälle, wie ein Darsteller im Gespräch mit DER WESTEN verriet (mehr hier >>>). Dennoch hinterlassen solche extremen Vorfälle einen bitteren Nachgeschmack. Im Netz wünschen Movie-Park-Fans dem verletzten Darsteller jedenfalls gute Besserung. Einige reagierten wütend: „Was zum Teufel stimmt mit einigen Leuten eigentlich nicht? Voller Aggression und null Respekt! Einfach unfassbar!“, schimpft einer.

Movie-Park-Besucher fassungslos: „Echt heftig“

Eine junge Frau berichtet davon, am Tag des Vorfalls ebenfalls vor Ort gewesen zu sein. Der Umgang einiger Besucher sei unterirdisch gewesen, findet sie. So seien etwa Sicherheitsmitarbeiter aus ihrer Sicht aus dem Nichts angepöbelt worden. „War echt heftig, wie sich da einige verhalten haben“, findet die Besucherin.

Du hast den Vorfall gesehen oder kannst Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Recklinghausen unter der Nummer: 0800/2361 111.