Movie-Park-Fan enttäuscht nach Halloween-Verkündung – „Das ist echt sehr, sehr schade“

Das Halloween Horror Festival im Movie Park gehört jeden Herbst zu den beliebtesten Grusel-Attraktionen in NRW. Vor allem die kreativen Horror-Häuser und „Mazes“ (deutsch: „Irrgärten“) sind alljährlich die absoluten Highlights.

Der schaurige Horror-Flair soll aber natürlich die Jüngeren keinesfalls abschrecken – deshalb gab es häufig auch Mazes für Kinder ab 12 Jahren. Aber 2025 ist das nicht der Fall, für fast alle Horror-Häuser im Movie Park muss man mindestens 16 Jahre alt sein. Wie zum Beispiel der neue „Blood Moon Trailer Park“, den der Movie Park selbst schon als „blutigen Albtraum-Trip“ ankündigt.

Lediglich in das „Ahoj-Brause Horror Lab“ darf man schon mit 14 Jahren. Bei Familien mit jüngeren Kindern trübt das natürlich nun die Vorfreude auf die Grusel-Saison.

Kein Maze ab 12 Jahren im Movie Park

„Na super“, ärgert sich Danny H. in einer Movie-Park-Fangruppe auf Facebook. „Keine Maze mehr ab 12 Jahren. Das ist echt sehr, sehr schade. Meine Tochter wartet schon drei Jahre, um endlich eine Maze zu besuchen. Nun wäre sie endlich alt genug gewesen und die niedrigste Altersfreigabe ist nun bei 14. Sehr ärgerlich“, so der Familienvater.

Andere Eltern in den Kommentaren pflichten ihm bei. Zwar bietet der Movie Park tagsüber auch ein kindgerechtes Halloween-Programm an – doch den Nutzern fehlt ein Angebot für Kinder zwischen Grundschulalter und 14 Jahren.

Neun Horrorhäuser im Movie Park

Doch es gibt auch Nutzer, die die Entscheidung des Movie Parks nachvollziehen können – nach dem Motto: Je niedriger man die Altersgrenze ansetzt, desto weniger echten „Horror“ kann man anbieten. Die Abende sollen den Älteren gehören – das liest man in mehreren Kommentaren unter dem Facebook-Post. Der ein oder andere beklagt sogar, dass es keine Ab-18-Mazes gibt.

Insgesamt bietet der Movie Park in diesem Jahr acht Horrorhäuser an:

Blood Moon Trailer Park (ab 16)

Ahoj-Brause Horror Lab (ab 14)

A Quiet Place (ab 16)

Hell House (ab 16)

Final Stop (ab 16)

Murder Museum (ab 16)

Secrets of St. Elmo (ab 16)

The Slaughterhouse (ab 16)

Circus of Freaks (ab 16)

Die Tickets für die Mazes sind bereits auf der Homepage des Movie Parks buchbar.