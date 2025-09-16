Warnung an alle Movie-Park-Besucher! „Kommt hier nicht hin!“

Mysteriöse Aufnahmen aus dem Movie Park. Der Freizeitpark aus Bottrop-Kirchhellen veröffentlichte am Montag (15. September) ein Video in den sozialen Netzwerken.

Es zeigt Felix, der nach eigenen Angaben zu den „Lost-Place-Explorers“ gehört. Seine Warnung: dramatisch. Seine Freunde seien auf der Suche nach einem Abenteuer im Movie Park verschollen. Fans des Freizeitparks durchschauen allerdings schnell, was dahinter steckt.

Warnung an Movie-Park-Besucher: „Richtig krankes Zeug“

„Hier gibt es wohl einen verlassenen Trailer-Park, wo so richtig krankes Zeug passiert ist“, berichtet Felix dessen Freunde angeblich altes Kartenmaterial des Yosemite National Parks gefunden hätten.

Es folgt eine dramatische Warnung: „Ganz ehrlich, Leute: Kommt hier nicht hin. Irgendwas stimmt mit diesem Ort nicht. Meine Freunde sind nach ihrem Trip bereits verschollen und ich bin auf der Suche nach ihnen. Das ist eine ernstgemeinte Warnung.“

So drastisch es klingt: echte Fans des Movie Parks haben schnell geschaltet und das Video als Teaser für eines der neuen Attraktionen im Movie Park entlarvt.

Vorfreude auf neue Horrorhäuser

„Das ist Werbung für ein neues Horrorlabyrinth zu Halloween“, stellt ein Fan auf der Facebook-Seite des Movie Parks treffend fest. Es handelt sich um eines der beiden neuen Horror-Häuser, den „Blood Moon Trailer Park“.

Besucher ab 16 Jahren können sich dabei auf reichlich Nervenkitzel gefasst machen. „Dieser Ausflug entpuppt sich als blutiger Albtraum-Trip“, kündigt der Movie Park an. Auf einer 900 Quadratmeter großen Fläche sollen die Besucher einen verlassenen Trailer-Park mit begehbaren Wohnmobilen vorfinden. Der Ticketverkauf für die neuen Horror-Mazes startet am Dienstag (16. September).