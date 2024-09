Bald hat das Warten im Movie Park ein Ende. Anfang September hat der Freizeitpark die ersten Details zum diesjährigen „Halloween-Horror-Festival“ enthüllt. Seitdem ist klar, dass es nicht nur eine neue Show namens „Unhallowed – The Freak Show Straight Out of Hell” geben wird, sondern auch ein ganz neues Horror-Haus (mehr dazu hier >>>).

Jetzt warten Movie-Park-Fans sehnsüchtig darauf, dass sie sich nicht nur die Tageskarten für das Event sichern können, sondern auch für die einzelnen Horror-Attraktionen (Maze). Doch vorher schon entbrennt eine Diskussion über die Preise.

Movie Park: Besucher staunen über Konkurrenz-Preise

Zwischen 5 und 15 Euro hat der Eintritt für die Horror-Häuser im vergangenen Jahr gekostet. Die Preisgestaltung hat dabei für emotionale Diskussionen gesorgt (mehr dazu hier >>>). Wie viel in der diesjährigen Saison für den zusätzlichen, hohen (Personal-)Aufwand des Freizeitparks fällig werden, ist noch unklar (Stand: 9. September)

Bevor sich jedoch Besucher über die Preise im Movie Park aufregen, wollte Freizeitpark-Fan Petra ihnen den Wind aus den Segeln nehmen. In einer Facebook-Gruppe verweist sie auf den Eintritt für das „Slaughterhouse“ im niederländischen Freizeitpark „Walibi“. Auch hier gibt es ein vergleichbares Horror-Event rund um Halloween. Dabei beträgt der Eintritt für das Horror-Haus 22,50 Euro. Eine Hausnummer, bei der viele Freizeitpark-Fans mit den Ohren schlackern.

Movie-Park-Fan stellt klar: „Sehr unangemessen“

„Ich empfinde dieses permanente Gejammer wegen der Preise für die Horror-Häuser als sehr unangemessen und wollte damit eigentlich nur mal ein Beispiel eines anderen Freizeitparks nennen“, erklärt Petra im Austausch mit DER WESTEN.

Allerdings verweisen Walibi-Besucher, dass diese bestimmte Horror-Haus nicht mit denen im Movie Park zu vergleichen sei. Denn: „Man wird dort ganz alleine durchgeschleust und es ist eine einzigartige Erfahrung“, erklärt ein anderer Freizeitpark-Fan, der den Preis deshalb als angemessen empfindet. Dazu sei erwähnt, dass auch andere Horror-Häuser („The Clinic“ oder „Below“) teurer sind als die Pendants im Movie Park.

Sollte der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen bei der Preisgestaltung von 2023 bleiben, dürfte ein Besuch hier also günstiger sein als bei der niederländischen Konkurrenz.