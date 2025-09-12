Fans halten den Atem an – das erwartet dich beim Halloween Horror Festival im Movie Park

In diesem Herbst erweckt der Movie Park Germany mit dem 27. Halloween Horror Festival neue schaurige Highlights zum Leben. Zwei brandneue Horror-Mazes sorgen für Gänsehaut. Aber Fans müssen schnell sein!

Die Maze „Blood Moon Trailer Park“ entführt Besucher ab 16 Jahren in eine kannibalische Gruselwelt – und das „Ahoj-Brause Horror Lab“ verwandelt die Gäste in Versuchskaninchen einer unheimlichen Fabrik (>>> hier die Einzelheiten zu den neuen Mazes). Insgesamt bietet der Movie Park in Bottrop damit neun furchterregende Attraktionen.

Halloween Horror Festival im Movie Park noch „blutiger“

Aber der Reihe nach: Zwischen dem 27. September und 9. November 2025 öffnet der Movie Park an 22 Eventtagen seine Pforten für Halloween-Fans unter dem Motto „Your Bloodiest Vacation Ever“. Die Horrorwood Studios überraschen mit neuen Details und erweitern „Hillbilly Town“ um zusätzliche Requisiten und eine geheime Überraschung. Der Blutmond bringt die unbarmherzige Seite des Parks stärker als je zuvor zum Vorschein.

In der beliebten Live-Show „Unhallowed 2 – The Freak Show Straight out of Hell“ kämpft erneut ein Priester gegen den Teufel, um die Seele einer jungen Frau zu retten. Illusionist Christian Farla und sein Team bereichern die Show mit neuen Akten, darunter unheimlicher Voodoo und spektakuläre Illusionen. Highlight ist die „Head Saw Illusion“, bei der das Publikum garantiert den Atem anhält.

Trommel-Show und Parookaville-Sound

Fans von Rockmusik erleben den Movie Park auf neue Weise: DJ Max Bering sorgt mit seinem Parookaville-Sound auf der „Acid Rain“ Halloween-Party für Festival-Atmosphäre. Am 11. Oktober heizt „Star FM“-DJ Chris Zep den Baboo Twister Express Plaza mit Rock-Sounds in allen Variationen ein. Neue Food-Zonen und eine erweiterte Cocktailbar runden die Party-Stimmung ab.

Mit der neuen Show „Drums of Doom“ bringt der Movie Park eine mitreißende Mischung aus Trommeln, Tanz und Feuer auf die Bühne. Dreimal am Abend lässt die Show die Besucher in einen rhythmischen Horror eintauchen, begleitet von düsteren Effekten. Das einmalige Erlebnis findet auf dem Baboo Twister Express Plaza statt.

Dringender Rat für Fans des Movie Parks

Der Movie Park empfiehlt Halloween-Fans aufgrund hoher Nachfrage, ihre Tickets frühzeitig online zu buchen. Zeit-Tickets für die Horrorhäuser und Extrapässe wie der „Speedy Pass Horror“ oder der „S.I.K. VIP Pass“ stehen ab dem 16. September zur Verfügung.

Zum Halloween Horror Festival beinhalten die Eintrittstickets sowohl den Parkzugang als auch den Zugang zu den vier Scare Zones. Für exklusiven Zugang zu allen Mazes empfiehlt der Movie Park spezielle VIP-Angebote, die auch gastronomische Vorzüge und reservierte Plätze bieten.