Movie Park: Nach brutalen Szenen – jetzt reagiert der Park

Das Gruselfest Halloween hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten und aufregenden Ereignis entwickelt. In dieser schaurig-schönen Nacht verwandeln sich Kinder in unheimliche Kreaturen und Gärten in gruselige Grabstätten.

Aber Halloween ist weit mehr als nur ein Anlass für Trick-or-Treat. Auch der Movie Park nutzt die Zeit um Halloween, um Geister, Kürbisse und Kostüme zu vereinen und lebendig werden zu lassen. Doch bei dem „Halloween Horror Festival“ kam es in diesem Jahr zu einem hässlichen Zwischenfall (mehr dazu liest du hier).

Deshalb eskalierte die Situation

Ein schauriges Erlebnis für Besucher und Mitarbeitende erschütterte das Wochenende im Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen. Ein Mitarbeiter, der in Kostüm und Maske als „Monster“ auftrat, wurde Opfer einer brutalen Attacke. Der Vorfall wurde von dem Angestellten bei der Polizei gemeldet.

Nach seinen Aussagen bat eine Gruppe von Besuchern (drei Männer und drei Frauen) ihn um ein Foto. Als der Mitarbeiter ablehnte, eskalierte die Situation, und er wurde zunächst von zwei Männern aus der Gruppe angegriffen, die ihn mit Schlägen traktierten. Drei Männer schlugen auf das wehrlose „Monster“ ein. Der 49-Jährige musste schließlich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Movie Park: Halloween Festival schon seit 25 Jahren

„Beim Halloween Horror Festival handelt es sich um ein großes Event mit zahlreichen Besuchern. Wie bei allen großen Events kann es vorkommen, dass vereinzelte Gäste durch ihr Verhalten negativ auffallen“, erklärt Movie-Park-Sprecherin Ann-Katrin Dölken auf „WAZ“-Anfrage. Doch so etwas habe man im Freizeitpark in der ganzen Zeit noch nicht erlebt.

Das Event zu Halloween findet nun schon seit 25 Jahren im Movie Park statt. Für mögliche Störungen seitens der Besucher sei man allerdings vorbereitet, so gebe es laut Movie Park-Sprecherin zusätzliches Sicherheitspersonal vor Ort.

Und falls es dennoch zu Störungen kommt, reagiert der Freizeitpark knallhart.